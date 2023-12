Szczęka opadła nam do samej ziemi, dowiedziawszy się, ile lat dzieli Sylwię Dekiert i jej ukochanego. Dla wielu to niewyobrażalne!

Co tam robiła?

Sylwia Dekiert to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek sportowych. Widzowie TVP Sport od lat mogą ją podziwiać przy wielu transmisjach, a szczególne miejsce w jej sercu ma piłka nożna i boks. To przy tych dyscyplinach najczęściej można spotkać 44-latkę, która doczekała się pokaźnego grona fanów. Ci doceniają ulubioną dziennikarkę za wiedzę, ale nie tylko. Dekiert imponuje także urodą, jednak jej sympatycy muszą obejść się smakiem. Od ponad pięciu lat spotyka się z innym pracownikiem TVP - Sławomirem Nelupem. W publicznej telewizji jest on producentem i operatorem, a w 2019 r. oświadczył się ukochanej.

Spora różnica wieku między Sylwią Dekiert a jej narzeczonym

Rok później Dekiert urodziła syna, któremu zakochani nadali imię Luka. Ich życie prywatne nie jest szczególnie głośne, ale od czasu do czasu można dowiedzieć się więcej za sprawą mediów społecznościowych. Na Instagramie profil znanej dziennikarki śledzi blisko 35 tysięcy użytkowników. Nie brakuje tam rodzinnych zdjęć, a także tych bardziej romantycznych z samym narzeczonym. Co ciekawe, Dekiert i jej ukochanego dzieli aż 12 lat! Ona skończyła w marcu 44 lata, a on obchodził w maju 32. urodziny.

Obecny partner nie jest pierwszym mężczyzną w życiu gwiazdy TVP. W przeszłości była żoną innego dziennikarza, Rafała Darżynkiewicza. Razem doczekali się dwóch synów - Doriana i Igora. Były mąż jest z kolei starszy od Dekiert o 9 lat - w kwietniu obchodził 53. urodziny. Ten związek to jednak przeszłość, a 44-latka cieszy się szczęściem u boku Nelupa.