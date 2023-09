Tak wygląda żona Dariusza Szpakowskiego. Takich widoków nie widzi się często. Para aż błyszczała

Dariusz Szpakowski przez dekady był głosem polskich sukcesów sportowych, ogromnych emocji podczas największych imprez na świecie, ale także wielokrotnie musiał ubolewać nad porażkami i klęskami polskiej kadry, czy polskich sportowców. Jego głos kojarzony był przede wszystkim z piłką nożną, bo w TVP w dużej mierze to właśnie Szpakowski komentował mecze biało-czerwonych.

Szpakowski pokazał się z żoną. Tak wygląda jego ukochana

Czas biegnie jednak nieubłaganie i Szpakowski choć nie zakończył oficjalnie kariery dziennikarza, nie komentuje już meczów i nieco zniknął z życia publicznego. Nie oznacza to jednak, że zupełnie się z niego wycofał. Niedawno wraz żoną, Grażyną Strachotą pojawił się w Teatrze 6. Piętro na 30-lecie formacji Tercet czyli Kwartet. Para chętnie pozowała do wspólnych zdjęć na ściance. Szpakowski i Strachota są ze sobą od wielu lat, a poznali się w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. Małżeństwo od czasu do czasu pokazuje się razem w różnych miejscach przy wydarzeniach kulturowych.