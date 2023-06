Takie rarytasy były na weselu Lewandowskich. 10 lat temu ich goście zajadali się czekoladową fontanną za 1400 zł

22 czerwca 2013 roku na zawsze przeszedł do historii polskiego sportu. Ślub najlepszego polskiego piłkarza z utytułowaną karateczką odbył się w dworku "Złotopolska Dolina" w Trębkach Nowych, około 50 kilometrów od Warszawy. To urokliwe miejsce słynie z przyjęć weselnych dla VIP-ów i okazało się idealną lokalizacją dla Lewandowskich. Samo miejsce było owiane tajemnicą do ostatniej chwili, a zaproszonych 250 gości otrzymało potwierdzenie tuż przed ślubem. Łącznie młoda para zapłaciła za ten wyjątkowy dzień ok. 250-300 tysięcy złotych. Wówczas był to zdecydowanie najdroższy ślub w polskim sporcie, ale trudno się dziwić, patrząc na załatwione luksusy.

Takie rarytasy były na weselu Lewandowskich

Specjalnie na zamówienie Lewandowskich "Złotopolska Dolina" przygotowała kilka luksusów. Wśród nich znalazł się między innymi pokaz sztucznych ogni ze specjalnym nagłośnieniem, co kosztowało 2000 złotych. Goście młodej pary mogli też skorzystać z "Kredensu Babuni", czyli wiejskiego stołu, ustawionego na tarasie lub w holu. Za taką przyjemność trzeba było zapłacić 1200 zł. Jedną z atrakcji wesela Lewandowskich było stworzenie pamiątkowego obrazu wraz z gośćmi. Ci wchodzili do obiektu po czerwonym dywanie, który rozwinięto na podjeździe przed gankiem.

Podczas samej zabawy weselnicy mogli skorzystać z obsługi barmana serwującego drinki, a także z fontanny czekoladowej z owocami. Ten przysmak wraz z opieką kosztował "Lewych" aż 1400 zł! Po wszystkim goście mogli skorzystać z powrotu specjalnie wynajętym mercedesem, który odwoził ich do Warszawy. Do środka mogło wejść aż siedem osób z kierowcą.