Tragiczna śmierć młodego obrońcy. Pięć dni walczył o życie. Stracił przytomność podczas meczu, nie udało się go uratować

- Z najgłębszym bólem i wstrząsem w naszych sercach Narodowy Klub Piłki Nożnej ogłasza śmierć naszego ukochanego zawodnika Juana Izquierdo. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i bliskim. Cały Nacional opłakuje jego nieodwracalną stratę. Juanie, będziesz z nami na zawsze. - poinformował urugwajski klub Nacional potwierdzając informacje o śmieci 27-latka.

🇺🇾⚽🇧🇷 | El jugador uruguayo Juan Izquierdo, defensor del Nacional, se descompensó en pleno partido contra el São Paulo en el Morumbí, durante la Copa Libertadores. Actualmente, Izquierdo se encuentra en cuidados intensivos y lucha por su vida. pic.twitter.com/CrKN4LKX9t— Carlos alberto Pedeaña villeras (@PedeanaCarlos) August 23, 2024

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m— Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Zasłabł podczas meczu i pięć dni walczył o życie w szpitalu. Juan Izquierdo nie żyje

Do mrożących krew w żyłach scen doszło po północy 23 sierpnia czasu polskiego. W fazie play off Copa Libertadores zmierzyły się drużyny Sao Paulo oraz Nacional. Na kilka minut przed zakończeniem spotkania Juan Izquierdo, który pojawił sie na murawie w drugiej połowie, padła na murawę i jak widać po reakcji pozostałych zawodników, już od początku nie wyglądało to dobrze. Wszyscy piłkarze podbiegli do środkowego obrońcy, a na murawie natychmiast pojawił się ambulans. Urugwajczyk został przewieziony do szpitala w Sao Paulo, gdzie walczył o życie na oddziale intensywnej terapii. Przyczyną śmierci najpewniej była arytmia serca, na którą chorował 27-latek.

Lekarze z brazylijskiego szpitala nie mieli dobrych wieści dla najbliższych i rodziny piłkarza. Ocenili oni, że u obrońcy doszło do postępującego uszkodzenia mózgu i wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Rankiem 28 sierpnia czasu polskiego urugwajski klub Nacional poinformował, że Izquierdo po pięciu dniach pobytu w szpitalu niestety zmarł. Zawodnik miał 2-letnią córeczkę.