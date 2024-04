Tragiczne wiadomości dotarły do Polski. Piłkarz został porwany i zamordowany, miał tylko 24 lata

Piękna pływaczka gorącymi zdjęciami może doprowadzić do wrzenia wody. 21-latka ma ciało, którego nie powstydziłby się Michał Anioł

Nie żyje młody piłkarz. Do Polski dotarły przerażające informacje w sprawie śmierci obrońcy Kaizer Chiefs - Luke'a Fleursa. Zawodnik został porwany i zamordowany przez nieznanych sprawców. Ta historia jest naprawdę przerażająca.

Luke Fleurs nie żyje. Zawodnik Kaizer Chiefs miał tylko 24 lata

Do porwania zawodnika z RPA doszło w środę, kiedy to piłkarz znajdował się w Johannesburgu. Porywacze chcieli uprowadzić zawodnika, jednak w trakcie porwania go padły strzały, przez które 24-latek zginął. Doniesienia te potwierdził klub w specjalnym oświadczeniu informując, że sprawą zajmuje się już policja.

- Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zawodnik Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, tragicznie stracił życie zeszłej nocy podczas porwania w Johannesburgu.Nasze myśli i modlitwy są w tym trudnym czasie z jego rodziną i przyjaciółmi. Policja zajmuje się tą sprawą, a dalsze szczegóły zostaną przekazane w odpowiednim czasie.\ Niech jego kochana dusza spoczywa w pokoju.- napisali przedstawiciele drużyny w specjalnym oświadczeniu na mediach społecznościowych.