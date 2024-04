Tragiczne wieści napłynęły z RPA. Został zamordowany Luke Fleurs, młody piłkarz wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Tokio

co tam się działo?!

Luke Fleurs był piłkarzem klubu Kaizer Chiefs, który jest najbardziej utytułowanym zespołem w RPA. Do młodego piłkarza będącego na stacji benzynowej strzelali uzbrojeni bandyci, pomimo transportu do pobliskiego szpitala 23-latek zmarł. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik miejscowej policji - Mavela Masondo. - Kiedy czekał na obsługę, podeszło do niego dwóch uzbrojonych mężczyzn. Wycelowali w niego broń, wyciągnęli z samochodu, a następnie oddali strzał w klatkę piersiową. Jeden z podejrzanych odjechał samochodem poszkodowanego - powiedział Masondo.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024

Luke Fleurs nie żyje. Młody piłkarz został postrzelony w RPA

Na temat śmierci Fleursa wypowiedział się prezes Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej Danny Jordaan. - Obudziliśmy się z rozdzierającą serce i druzgocącą wiadomością o odejściu tego młodego życia. To ogromna strata dla jego rodziny, przyjaciół, kolegów z drużyny i piłki nożnej. Wszyscy opłakujemy odejście tego młodego człowieka - można przeczytać w oświadczeniu.

Fleurs oprócz występów w Kaizer Chiefs występował w młodzieżowej reprezentacji RPA, gdzie trzy lata temu miał okazję wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio.