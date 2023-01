Tragiczny wypadek autokaru. Nie żyją kibice, którzy jechali na mecz. Kompletnie zdewastowany pojazd

Ogromna tragedia

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek. Autokar z kibicami jechał do Basry na mecz Irak – Katar w ramach Pucharu Zatoki Perskiej. Na drodze doszło jednak do zderzenia z pojazdem technicznym, w wyniku czego duża część znaczna część autokaru została zmiażdżona. Niestety, nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. — W wypadku drogowym, w którym brał udział autobus przewożący fanów do prowincji Basra, śmierć poniosło siedem osób, a obrażenia trzydziestu innych podróżujących — przekazał dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia Dhi Qar, Hussein Al-Jalili.

Decydujący mecz

Starcie pomiędzy Irakiem a Katarem rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 16:15. Obie drużyny spotkały się w meczu, którego stawką był awans do wielkiego finału Pucharu Zatoki Perskiej. Zwycięzca tego pojedynku już 19 stycznia zmierzy się z lepszym z pary Bahrajn – Oman w meczu, którego stawką będzie triumf w całych rozgrywkach.