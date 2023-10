UEFA znów szokuje. Nie wycofała się ze współpracy z Rosją? Jasne stanowisko, to byłaby kolejna kompromitacja

Sprawa przywrócenia do rywalizacji na poziomie międzynarodowym reprezentacje Rosji do alt 17 wzburzyła wielu fanów, ale też i federacji. Wiele krajów, z Polską i oczywiście Ukrainą na czele szybko zapowiedziało bojkot tych spotkań i UEFA stanęła przed dylematem – czy dostosowywać rozgrywki tak, żeby młodzi Rosjanie grali tylko z rówieśnikami z bardziej przyjaznych sobie krajów (np. Turcja, Serbia, Węgry), czy wycofać się z pomysłu, który u podstaw nie był dobry. Wydawało się, że UEFA zdecydowała się na drugi wariant, jednak teraz TASS, czyli rosyjska agencja informacyjna, przekazała, że europejska centrala nie zarzuciła swojego pomysłu, a jedynie dopracowuje go we współpracy ze stroną rosyjską!

UEFA nie porzuciła projektu przywrócenia Rosjan do gry?

Z informacji przekazywanych przez TASS wynika, że trwają przygotowania do przywrócenia drużyn U-17 z Rosji do gry. – Wydano polecenie opracowania szczegółów technicznych całej sytuacji i obecnie poszukuje się rozwiązania – czytamy na portalu Interia Sport, który cytuje rosyjską agencję powołującą się na kontakt w tamtejszej federacji piłkarskiej. – punkt porządku obrad został wycofany, ponieważ nie znaleziono żadnego rozwiązania technicznego, które umożliwiłoby rosyjskim drużynom grę – dodaje TASS.

Wszystko wskazuje więc na to, że UEFA „wycofała” się z pomysłu jedynie ze względu na techniczne problemy z jego wprowadzeniem. – Zarząd UEFA nakazał nadać temu projektowi priorytet i kwestia ta jest obecnie rozpatrywana przez administrację – przekazał Maksym Mitrofanow, sekretarz generalny rosyjskiego związku piłkarskiego, który dodatkowo wyraził zdziwienie doniesieniami światowych mediów o tym, że sprawa powrotu rosyjskich drużyn U-17 została zamknięta.