Wielka wpadka na Igrzyskach Europejskich! To zdjęcie stało się hitem internetu, fani mogą się tylko śmiać

Igrzyska Europejskie trwające właśnie w Krakowie i innych polskich miastach to dopiero 3. edycja tego typu imprezy. Organizatorzy wierzą, że mogą być one w przyszłości furtką do organizacji igrzysk olimpijskich. Póki co impreza odbywa się bez większych przeszkód, ale nie udało się uniknąć wpadki, która już stała się hitem internetu, a wszystko przez ofertę jednego z lokali gastronomicznych w Krakowie.

Jeden mały błąd wystarczył, by rozbawić fanów

Główna część imprezy odbywa się w Krakowie i tam ściągnęło najwięcej fanów, także z zagranicy. To oczywiście spowodowało, że wiele informacji jest podawanych w więcej niż jednym języku. Nie inaczej było w przypadku jednego z lokali gastronomicznych w Krakowie, który dodał opis swojej oferty także w języku angielskim, ale nie uniknął zabawnej wpadki.

Jak zauważył jeden z kibiców, który podzielił się swoją obserwacją w internecie, w jednym z punktów gastronomicznych zanotowano dość istotną wpadkę językową. Właściciel lokalu przetłumaczył piwo nie jako „beer”, a „bear” co oznaczałoby, że sprzedaje... niedźwiedzie! Zdjęcie szybko stało się hitem, a podał je dalej choćby profil Bezużyteczna.pl, który opatrzył je także wymownym opisem. – W Krakowie na igrzyskach europejskich sprzedają niedźwiedzie za 12 zł – zażartowano.