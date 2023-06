Maciej Rybus bez klubu, jest oficjalne potwierdzenie. Co dalej z byłym kadrowiczem?

To był ślub stulecia!

Kiedy decyzja w sprawie dopuszczenia Rosji do igrzysk olimpijskich w Paryżu? MKOl zabrał głos, furtka coraz mocniej uchylona

Na żywo Igrzyska Europejskie - wspinaczka na czas kobiet Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z finałów wspinaczki na czas kobiet w ramach Igrzysk Europejskich 2023. Start finałów ok. 19:30, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Wspinaczka sportowa RELACJA NA ŻYWO Igrzyska Europejskie wspinaczka LIVE ONLINE wspinaczka kobiet na czas RELACJA Igrzyska Europejskie dzisiaj 22.06

W środę, 21 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Dzień później natomiast Polacy odnieśli pierwszy duży sukces! Najpierw po brąz sięgnęli kanadyjkarze Norman Zezula i Aleksander Kitewski w konkurencji C2 500 m, a później kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto sięgnęły po złoto w konkurencji K4 500 m. To może jednak nie być koniec emocji związanych z medalami Polaków – duże oczekiwania są także wobec Aleksandry Mirosław i Natalii Kałuckiej, które startują właśnie we wspinaczce sportowej na czas. Szczególnie Aleksandra Mirosław jest tutaj wielką faworytką, bo obecnie to rekordzistka świata w swojej konkurencji.