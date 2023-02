Wybiegają roczne stypendia dla sportowych nadziei. Znamy cel charytatywny 3. edycji biegu "Biegam z czystą przyjemnością"

W 3. edycji akcji „Biegam z czystą przyjemnością” postawiono na rozwój młodych i zdolnych sportowców. To przemyślana strategia mająca na celu wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska sportowego i dawać szansę tym, którzy mają miłość, pasję i talent do sportu, ale nie mają wystarczających środków finansów, by móc się rozwijać na odpowiednim poziomie: Fundacja Moniki Pyrek i Fundusz Stypendialny „Skok w Marzenia”, są dla nas gwarancją, że środki z naszej charytatywnej akcji zostaną dobrze i mądrze wydane. Jesteśmy pewni, że pomoc finansowa w takiej formie realnie wpływa na rozwój kariery sportowej. Bardzo się cieszymy, że wspólnie z biegaczami naszej akcji dołożymy cegiełkę, być może, nawet do olimpijskiego medalu w przyszłości – wyjaśnia Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Monika Pyrek - Rokita jest ambasadorką akcji „Biegam z czystą przyjemnością” od pierwszej edycji. Wspiera aktywnie działania na rzecz czystego sportu także jako członek Komisji Zawodniczej przy POLADA i Rady Polskiej Agencji Antydopingowej. W przeszłości wybitna zawodniczka i multimedalistka mistrzostw świata i Europy w wymagającej konkurencji skoku o tyczce. Jej działalność po zakończeniu kariery sportowej, na rzecz młodych zawodników, dostrzeżono także podczas 88. Gali Mistrzów Sportu, gdzie wręczono jej statuetkę w kategorii Sport bez Barier. Jak sama podkreśla: każdy cel jest ważny, zwłaszcza wtedy, gdy może zmienić czyjeś życie na lepsze - To, że w tym roku łączymy siły z POLADA nie tylko na rzecz czystego sportu, ale także na rzecz młodych i zdolnych sportowców, podopiecznych Fundacji, jest dla mnie niezwykle wzruszające. Od wielu lat staram się wspierać młodych ludzi w drodze po ich marzenia. Już wielokrotnie nam się to udawało. Dzięki akcji „Biegam z czystą przyjemnością”

7. edycja Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia” staje się faktem – dodaje Monika Pyrek - Rokita, pomysłodawczyni Fundacji i Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia”.

„Skok w marzenia”? Tak, to działa!

Już od 6 lat, każdego roku do Fundacji Moniki Pyrek spływa nawet kilkaset wniosków stypendialnych od przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin sportu. Rada Funduszu mierzy się więc z niełatwym zadaniem wybrania dziesięciorga utalentowanych sportowców młodego pokolenia, którzy otrzymają roczne stypendium w wysokości 10 000 zł.

Stypendia to jednak nie tylko środki finansowe pozwalające na realizację sportowych marzeń, ale to także nauka samodzielności i wsparcie merytoryczno-eksperckie na wielu płaszczyznach zawodniczej kariery. Fundacja Moniki Pyrek, realizując program stypendialny „Skok w marzenia”, kładzie nacisk na ważny aspekt myślenia o dwutorowej karierze sportowej już od jej początków. Celem jest uświadomienie młodych sportowców, że ich rozwój osobisty oraz edukacyjny jest tak samo ważny jak trening sportowy.

– Każdego rodzaju wsparcie finansowe, które zapewnia spokój psychiczny i daje pewną perspektywę rozwoju sportowego jest na wagę złota. To nie tylko pieniądze, ale także dowód na to, że ktoś w nas wierzy, ktoś nas dostrzega. To motywujące i uskrzydlające. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłam być w przeszłości stypendystką „Skoku w marzenia” i trzymam kciuki za kolejnych stypendystów – mówi Pia Skrzyszowska, olimpijka, mistrzyni Europy z 2022 roku w biegu na 100m przez płotki.

Dotychczas ze wsparcia programu stypendialnego „Skok w marzenia” skorzystało już 50 młodych sportowców. Na początku swojej drogi stypendystkami, obok Pii Skrzyszowskiej, byli także m.in. wicemistrzyni świata w wieloboju – Adrianna Sułek, mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na szybkość – Aleksandra Mirosław, najsilniejsza kobieta w Polsce, mistrzyni Polski w podnoszeniu ciężarów – Weronika Zielińska-Stubińska, olimpijka w kajakarstwie slalomowym Aleksandra Stach, a także Mistrz Świata Juniorów w windserfingu Radosław Furmański czy nowa generacja sprinterów – Oliwier Wdowik i Marek Zakrzewski.

„Biegam z czystą przyjemnością” - start zapisów już 19 lutego

3. edycja „Biegam z czystą przyjemnością” odbędzie się tradycyjnie na dystansie 9 999 metrów w 9 lokalizacjach w całej Polsce. Trasy zostaną przygotowane w Chorzowie, Warszawie, Inowrocławiu, Kielcach, Ostrołęce, Gorzowie Wielkopolskim, Lidzbarku Warmińskim, Starogardzie Gdańskim i Gubinie. Główne starty zaplanowano na 15 kwietnia o godz. 9.30. Zapisy ruszają 19 lutego:

– Warto już teraz ustawić, na ten dzień, przypomnienie w telefonie. Ubiegła edycja biegu cieszyła się dużym zainteresowaniem, a blisko połowa pakietów została sprzedana w 24h godziny. Dodatkową motywacją dla uczestników może być też fakt spotkania na wybranych trasach naszych ambasadorów – dodaje Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, rzecznik prasowa POLADA.

Wśród ambasadorów biegu są m.in. Oktawia Nowacka, Marcin Lewandowski, Zuzanna Czapska, Robert Wilkowiecki, Agnieszka Kobus – Zawojska, Luiza Złotkowska, Maciej Zawojski czy Wojciech Makowski.

Kto nie będzie mógł pojawić się na trasach stacjonarnych ma możliwość biegu wirtualnego. Aplikacja będzie aktywna między 9 a 15 kwietnia. W przeszłości uczestnicy biegali w Austrii, na Wyspach Brytyjskich, a nawet w Kenii. W akcji mogą brać udział zawodnicy z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. „Biegam z czystą przyjemnością” od początku promuje nie tylko czysty sport, ale także aktywność fizyczną dostępną dla każdego. W biegu nie ma limitu czasu. Można spacerować, maszerować a także przejechać dystans na wózku inwalidzkim. Dla każdego uczestnika przewidziany jest pakiet startowy i medal.

Organizatorem akcji jest Polska Agencja Antydopingowa. Współorganizatorem Fundacja Wychowanie przez Sport. Partnerem idei charytatywnej Fundacja Moniki Pyrek. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Światowa Agencja Antydopingowa.