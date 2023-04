i Autor: Cyfrasport Michał Fidziukiewicz jest najlepszym strzelcem Polonii Warszawa

Czarne Koszule na czele II ligi

Zabójczy finisz Polonii Warszawa. Michał Fidziukiewicz bohaterem lidera ze stolicy [WIDEO]

Co to był za finisz. Polonia w doliczonym czasie przegrywała z Radunią Stężyca, ale mimo to zdołała odwrócić przebieg meczu. To były dwa zabójcze ciosy Czarny Koszul. W ten sposób ekipa z Konwiktorskiej utrzymała pozycję lidera II ligi.