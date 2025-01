Żona Mateusza Borka w Tajlandii udała się na nietypowy masaż. Cała w skowronkach wszystkim się pochwaliła!

Tym razem znany dziennikarz i promotor bokserski wyjechał na dwa miesiące z krótką przerwą na wizytę w Radomiu na ostatniej gali KSW. Przełom roku to zdecydowanie najlepszy okres na wizytę w tym pięknym kraju - w Polsce jest wtedy zima, z kolei w Tajlandii panuje przyjemne ciepło. Od kilkunastu dni Mateusz Borek wraz z żoną Joanną chętnie zatem dzielą się w mediach społecznościowych urokami kolejnego urlopu w Azji.

- Mam ten swój drugi świat, Tajlandię. Mam swój dom, od 5 lat. Mam dom na osiedlu 48 domów. Osiedle zamknięte, strzeżone. Kilka nacji mieszkających. Kilka rodzin francuskich, holenderskich, angielskich, rosyjskich, polskich. Jest tam pięć rodzin polskich, wszyscy się kumplujemy. Ja mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy - płacę, uwaga, około 455 złotych czynszu za dom. Dom, który ma około 260 metrów i 1000 metrów działki. Około 200 złotych miesięcznie płacę z kolei za pana od basenu - opowiadał swego czasu w programie "Duży w Maluchu".

Poza wypoczynkiem na plaży czy wizytami w restauracjach serwujących przepyszne jedzenie, państwo Borkowie często korzystają także z usług tamtejszych masażystów i masażystek. I właśnie swoimi spostrzeżeniami po wizycie w takim miejscu we wtorek pochwaliła się żona dziennikarza.

"Jeśli będziecie w Tajlandii to koniecznie poszukajcie miejsca, gdzie wykonują deep tissue massage - masaż tkanek głębokich. Poza tym, że poprawia metabolizm i rozbija tkankę tłuszczową, to zwiększa gibkość i ruchomość tkanek miękkich. Raj na ziemi. Człowiek wychodzi z nowymi plecami" - napisała Joanna Borek na Instagramie.

MATEUSZ BOREK: POWIEDZIAŁEM "WHAT THE F! CO TU SIĘ DZIEJE?" | FAME 22