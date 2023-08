Annę Kurek spotkało coś bardzo nieprzyjemnego. Wszystko pokazała fanom, wymowny komentarz żony Bartosza Kurka

Kamil Semeniuk znalazł się pod ostrzałem. Były reprezentant Polski nie zostawił złudzeń co do zawodnika Sir Safety Perugia

Bartosz Kurek to jeden z popularniejszych polskich siatkarzy i trudno się dziwić. Jest to niezwykle sympatyczny zawodnik, który już nie raz potrafił pozytywnie zaskoczyć kibiców siatkówki w Polsce i na świecie. Jeśli chodzi o rozgrywki klubowe, to obecnie Kurek występuje w Japonii i tam też mieszka ze swoją żoną, Anną Kurek. Jako że kraj ten jest bardzo specyficzny i odmienny kulturowo, to byłej siatkarce nie brakuje tematów, o których może opowiedzieć swoim fanom nie mającym doświadczenia w kontaktach z tamtejszą kulturą. Ale jej posty w mediach społecznościowych dotyczą także uniwersalnych, codziennych rzeczy i właśnie taka, choć bardzo nieprzyjemna, przydarzyła się właśnie Annie Kurek.

Żona Bartosza Kurka źle zaczęła dzień. Musiała się tym podzielić

Anna Kurek lubi dzielić się z fanami nawet najprostszymi aspektami swojego życia, choć oczywiście to co widać w mediach społecznościowych, to tylko wycinek codzienności popularnych tam osób. Tym razem Anna Kurek nie chwaliła się nowym strojem czy kolejną wycieczką, a pewną nieprzyjemną sytuacją, która może spotkać każdego z nas!

Wszystko wskazuje na to, że Anna Kurek nie miała szczęścia podczas przygotowania posiłku. W relacji na swoim profilu na Instagramie żona Bartosza Kurka udostępniła zdjęcie, na którym widać otwarty pojemnik z jogurtem leżący do góry dnem! Po takim wypadku raczej nie nadawał się on na zbyt wiele, a do tego Anna Kurek miała sporo sprzątania. Wszystko skomentowała bardzo wymownym, ironicznym „Dzień dobry”.

i Autor: Instagram Anna Kurek