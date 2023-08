Kapitan reprezentacji Polski nigdy nie zawodzi! Fantastyczna wiadomość Bartosza Kurka do kolegi z drużyny, wymowne słowa

"Biało-Czerwoni" udanie rozpoczęli sezon reprezentacyjny. Podopieczni Nikoli Grbicia w czerwcu oraz lipcu rywalizowali w turnieju Ligi Narodów. Wicemistrzowie świata bardzo dobrze spisywali się na parkietach i po fazie zasadniczej znaleźli się w finałach, które odbywały się w Gdańsku. Reprezentacja Polski pokonała Brazylię, Japonię, a w finale świetnie poradzili sobie z USA. Złoty medal tej imprezy na pewno bardzo dobrze wpłynął na fenomenalną atmosferę w kadrze. Niestety podczas tej imprezy urazu nabawił się Mateusz Bieniek. Nie było wiadomo, jaka będzie przyszłość środkowego w tym roku, wszystko zostało wyjaśnione podczas XX Memoriału Huberta Wagnera w Krakowie.

Ogromne wsparcie kapitana reprezentacji Polski! Wielkie słowa Bartosza Kurka o koledze z zespołu

W sobotę Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował w mediach społecznościowych, że Bieniek już nie wystąpi w kadrze do końca roku. - Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim - można przeczytać. Jest to zrozumiały ruch, aby tak ważny zawodnik był w pełni gotowy na przyszłoroczną imprezę w Paryżu.

Bartosz Kurek za pomocą mediów społecznościowych przekazał słowa otuchy dla kolegi z drużyny. "Bieniu głody gry i wypoczęty?! Możecie się spodziewać niezłych akcji od tego Pana. Powodzenia i zdrówka Bieniu. Dzięki za wszystko i czekam na jeszcze więcej - oby jak najszybciej" - napisał kapitan reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski podczas Memoriału Huberta Wagnera zmierzą się jeszcze z Włochami. Pierwszy mecz przegrali ze Słowenią, natomiast sobotnie starcie z Francją wygrali w czterech setach.

i Autor: Instagram/Bartosz Kurek

