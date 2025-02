Aż łzy nam napłynęły do oczu po tym wyznaniu najpiękniejszej polskiej siatkarki. Te słowa wyrażają wiele

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Michała Winiarskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić. Szczere wyznanie chwyta za serce

Martyna Grajber-Nowakowska swoją siatkarską karierę rozpoczęła w 2010 roku, jako juniorka. Trzy lata później dołączyła do ekipy Budowlanych Łódź, gdzie spędziła aż pięć sezonów. 29-latka po drodze miała okazję prezentować barwy włoskiego zespołu Wash4green Pinerolo, a następnie wróciła do Polski i ostatecznie ponownie dołączyła do ekipy Chemik Police. Siatkarka występuje na pozycji przyjmującej lub libero.

Nie jest tajemnicą, że w polskiej siatkówce nie brakuje zawodniczek, które poza swoją grą zachwycają także urodą. 29-latka często udziela się w mediach społecznościowych, a jej profil obserwuje blisko 50 tysięcy użytkowników. Siatkarka prywatnie jest w związku małżeńskim z graczem Bogdanki LUK Lublin - Janem Nowakowskim.

Martyna Grajber-Nowakowska udostępniła wzruszający wpis. Na wszystko zareagował jej mąż

Siatkarka w mediach społecznościowych udostępniła jedno ze zdjęć ze swoim mężem, a post podpisała w bardzo rozczulający sposób. -Możemy latać w kosmos, rozszczepiać atomy, bić rekordy świata, przełamywać barierę dźwięku czy wspinać się na Mount Everest, a na koniec dnia i tak liczy się tylko to czy będziemy mieli z kim jutro wypić poranną kawę, a dla mnie najważniejsze, czy na pewno to będziesz Ty - można przeczytać.

Nie mogło zabraknąć komentarza ze Nowakowskiego, który wszystko skwitował jednym zdaniem: "Ooooo pięknie napisane".