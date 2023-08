Aż serce może się rozpuścić po tym, co Zuzanna Górecka napisała do swojego ukochanego. Drżała o Zbigniewa Bartmana

Po tym, co założyła na siebie najpiękniejsza polska siatkarka, aż zaparło nam dech. Ta kreacja rozpala zmysły. Nie idzie oderwać wzroku

Zestawienie Zbigniewa Bartmana i Tomasza Hajty na gali Clout MMA odbiło się szerokim echem w polskich mediach. Obaj zawodnicy znani są z tego, że raczej nigdy nie odpuszczali na boisku, a ponadto potrafili podgrzać atmosferę. Teraz mieli okazję sprawdzić się w zupełnie nowej dyscyplinie sportu, do której przygotowywali się bardzo krótko. Mimo tego w klatce nie brakowało emocji.

Ukochana zwróciła się do Bartmana. Wzruszające słowa

Mało kto spodziewał się, że pojedynek wyjdzie z pierwszej rundy, a tak się stało. Starcie było intensywne. Nie brakowało kopnięć, ciosów i prób obalenia. Druga runda okazała się jednak kluczowa. Wówczas Bartman zdołał zapiąć duszenie i odciął dopływ powietrza Hajcie. Były reprezentant Polski w piłce nożnej musiał odklepać i w debiucie zanotował porażkę.

Po zwycięstwie Bartmana kilka słów w sieci napisała Zuzanna Górecka, partnerka zawodnika Clout MMA. - Wiem, ile cię to kosztowało zdrowia nie tylko fizycznego, dlatego cieszę się podwójnie, ale przede wszystkim, że jesteś cały i zdrowy - czytamy we wpisie Góreckiej na Instastories, do którego dołączyła zdjęcie siatkarza z pucharem za wygraną.

i Autor: Instagram/zuziagorecka