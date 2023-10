Bartosz Bednorz rozstał się z blondwłosą pięknością! Czołowy polski siatkarz o wszystkim opowiedział, jest singlem

Bartosz Bednorz ma za sobą wspaniały sezon, w którym był liderem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów, a następnie wygrał z reprezentacją Polski wszystko, co mógł. Co prawda rywalizacja na przyjęciu jest ogromna i 29-latek często musiał się godzić z rolą rezerwowego, ale także przyczynił się do każdego z sukcesów drużyny Nikoli Grbicia. Jeszcze rok temu na meczach Bednorza często można było zobaczyć jego partnerkę, Karolinę Bryniarską. W ostatnich turniejach blondwłosa piękność nie pojawiała się na trybunach i to wzbudziło plotki o możliwym rozstaniu. Okazuje się, że jest to prawda, a siatkarz opowiedział ostatnio o szczegółach swojego życia prywatnego.

Bartosz Bednorz rozstał się z Karoliną Bryniarską

Przez pewien czas ta para była jedną z najgorętszych w polskiej siatkówce, ale najwyraźniej nie mogła się dogadać w pewnych kwestiach. Mimo wszystko, Bednorz nie żywi urazy do byłej dziewczyny, o czym opowiedział jako gość w "Podcaście Olimpijskim". - Na różnych etapach, będąc w swoich związkach, miałem ogromne wsparcie. Gdy przegrywałem, wracałem do domu i byłem ze swoją partnerką, która mnie wspierała. I nawet teraz, jak już nie jestem w związku, bardzo to doceniam - wyznał szczerze 29-letni przyjmujący. Prawdziwą opoką od zawsze jest dla niego rodzina.

- Rodzina zawsze jest z tobą. I wsparcie rodziny zawsze jest dla mnie najważniejsze. Ja je zawsze miałem, mam to szczęście. Bardzo często podnosili mnie na duchu. Natomiast teraz już jest taki moment, że ja czasami nawet wolę pobyć sam i gdzieś tam sam sobie to wszystko przetrawić. I radzę sobie z tym - dodał Bednorz. Jego była partnerka ma 34 lata i zajmuje się modelingiem. Bryniarska aktywnie działa na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 20 tysięcy obserwujących. Jej gorące zdjęcia znajdziesz w powyższej galerii.