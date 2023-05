Bartosz Bednorz wprost o trudnym okresie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle! Gwiazdor drużyny szczerze przed finałem Ligi Mistrzów, jasna deklaracja

Kilka dni temu został wyłoniony siatkarski mistrz Polski. Drużyna Jastrzębskiego Węgla potrzebowała zaledwie trzech spotkań, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Wszyscy kibice liczyli, że w starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, podopieczni Marcelo Mendeza będą rywalizować w pięciu meczach, tak się jednak nie stało, a kibice musieli obejść się smakiem. Na szczęście to nie koniec emocji, a obie drużyny zawalczą jeszcze o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jest to historyczny finał, ponieważ pierwszy raz się zdarzyło, że udział w nim biorą dwa polskie zespoły. W poprzednich dwóch edycjach tych prestiżowych rozgrywek triumfowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, w obu przypadkach okazali się lepsi od włoskiej drużyny Itas Trentino. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo mogą tego dokonać ponownie, jednak teraz czeka ich ciężka przeprawa z rozpędzonym Jastrzębskim Węglem.

Bartosz Bednorz wypowiedział się tuż przed finałem Ligi Mistrzów! Przyjmujący odniósł się do wcześniejszych porażek z Jastrzębskim Węglem

20 maja poznamy tegorocznego zwycięzcę Ligi Mistrzów. Jeden z kluczowych siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zabrał głos na temat tego spotkania, a także odniósł się do porażek z Jastrzębskim Węglem. - Na pewno zrobimy wszystko, aby być jak najlepiej przygotowanym. Cały czas jesteśmy w ciężkim treningu, po to aby odbudować się po tym nieudanym finale. My tak naprawdę mieliśmy ciężki czas po ostatnim meczu z Jastrzębskim Węglem, natomiast powiedzieliśmy sobie, że musimy ciężko pracować i wrócić do najlepszej formy, która była tuż przed finałem. Spotykają się dwa bardzo mocne zespoły, można powiedzieć, że to Jastrzębie jest faworytem ze względu, że w ostatnie trzy spotkania wygrali. Także nie chciałbym tutaj wskazywać faworyta, tylko niech wygra lepszy - zaznaczył Bednorz.