Bartosz Bednorz wypalił o kobietach i rozpętał gigantyczną burzę. Fani nie zostawili na siatkarzu suchej nitki

Bartosz Bednorz od kilku lat jest jednym z najlepszych polskich przyjmujących. W zeszłym roku był jedną z głównych postaci ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów. Z kolei z reprezentacją wygrał Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i wywalczył bezpośrednią kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co prawda 29-latek nie był pierwszym wyborem Nikoli Grbicia, ale Serb dawał mu szanse i regularnie trzymał go w składzie. Przed Bednorzem trudna walka o wyjazd na igrzyska, jednak na kilka miesięcy przed najważniejszą imprezą czterolecia zrobiło się o nim głośno z pozasportowych powodów. Wystarczył występ w popularnym podcaście "Żurnalisty".

Bartosz Bednorz rozpętał burzę. Wypalił o kobietach

Bednorz wywołał spore zamieszanie swoimi słowami o kobietach. W pewnym momencie prowadzący zaczął temat relacji damsko-męskich pytaniem o to, czy lajkowanie dziewczynom zdjęć na Instagramie jest podrywem. - Myślę, że w jakimś sensie zwrócenie na siebie uwagi - stwierdził siatkarz. Po chwili przeszedł do opisu wymarzonej kobiety, który rozpętał prawdziwą burzę. - Lubię kobiety wysportowane. Lubię kobiety, które mają jakieś pasje w życiu. No nie wyczytam czy jest dobra, czy jest inteligentna itd. Ja bardzo zwracam uwagę na styl ubierania się, bo to też dużo mówi o człowieku. Ja lubię się dobrze ubrać i kobieta też musi być zadbana. Musi mieć ładną skórę, ładne dłonie, ładne zęby. To są takie elementy, które no... Może to tak dziwnie zabrzmi, ale zwracam na takie rzeczy uwagę - wypalił Bednorz.

Jego słowa spotkały się z ogromną krytyką fanów. "Pan jest po prostu płytki. Lajkuje zdjęcia na instagramie (to już pierwsze halo), ocenia kobiety na podstawie ich uzębienia. Słucham i nie wierzę. Jak nisko upadł ten świat. Dawno żaden z wywiadów tak mnie nie zagotował" - skomentowała jedna z internautek. "Dziecior. Dorośnij chłopie i wtedy szukaj kobiety. Teraz ewentualnie możesz być z niedojrzałą 19-latką, dla której liczy się tylko ilość follow na IG i selfiaczki w lustrze..." - napisano w innym komentarzu. Warto przypomnieć, że Bednorz rozstał się w zeszłym roku z modelką Karoliną Bryniarską.