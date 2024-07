i Autor: FIVB Bartosz Bednorz

Słodko-gorzki związek siatkarza z reprezentacją

Bartosz Bednorz zawsze miał pod górkę w kadrze, u Grbicia jest to samo. „Na pewne rzeczy nie mamy wpływu”

– Zawsze na kadrę przyjeżdżałem z takim samym nastawieniem. Nawet po pewnych wyborach poprzedniego szkoleniowca regularnie byłem do dyspozycji. Najważniejsze dla mnie było to, żeby, bez względu na wszelkie decyzje personalne, stanąć przed lustrem i móc powiedzieć, że zrobiłem wszystko, by znaleźć się w tym miejscu. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu – tak Bartosz Bednorz mówił „SE”, gdy zaczynał współpracę w kadrze siatkarzy z Nikolą Grbiciem. Te słowa są dzisiaj szczególnie aktualne.