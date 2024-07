Pojawiły się informacje na temat zdrowia Bartosza Kurka. Fani bardzo się obawiali, teraz wszystko wiadomo!

Polski siatkarz przerwał milczenie. Ma żal do Nikoli Grbicia. Został odstawiony

Powiedział to głośno

Vital Heynen ma apel w sprawie Grbicia! Zwrócił się prosto do kibiców, wyjątkowo ważne słowa!

Bartosz Kurek jedzie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że gracz polskiej kadry zmaga się jeszcze z problemami zdrowotnymi, które mogą mu przeszkadzać w rozgrywaniu turnieju w stolicy Francji. Teraz mamy najnowsze informacje mówiące o tym, czy powinniśmy martwić się o stan kultowej postaci polskiej drużyny,.

Bartosz Kurek zmaga się z problemami zdrowotnymi? Te informacje nie pozostawiają wątpliwości!

Informacje i plotki mówiące o stanie zdrowia wynikały z powołań do drużyny narodowej przez Nikolę Grbicia względem atakujących. Szkoleniowiec powołał Bartosza Kurka, Łukasza Kaczmarka, a rezerwowym został Bartłomiej Bołądź. Patrząc na to, że trener powołał tą grupę i skereślił Bartosza Bednorza, to zaczęło się wydawać, że Kurek może mieć problemy ze zdrowiem.

Okazuje się jednak, że stanowi zdrowia Kurka nie zagraża nic niepokojącego.

- Z wnętrza kadry słyszymy, że kapitan ma się dobrze, a dolegliwości, z którymi zmagał się jeszcze kilka miesięcy temu, zostały zażegnane - mówi Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego".