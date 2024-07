Odjęło nam głos po wiadomości, jaką Bartosz Bednorz otrzymał od Łukasza Kaczmarka po odrzuceniu przez Grbicia. Nie potrzebował słów

Polski siatkarz przerwał milczenie. Ma żal do Nikoli Grbicia. Został odstawiony

Kibice reprezentacji Polski siatkarzy od dłuższego czasu czekali już na oficjalne powołania selekcjonera Nikoli Grbicia na igrzyska w Paryżu i nie brakowało dyskusji o tym, kto powinien się na niej znaleźć, a kogo powinno tam zabraknąć. Kiedy serbski trener ostatecznie zdecydował, również mocno zawrzało. Tym razem przede wszystkim ze względu na brak powołania dla Bartosza Bednorza, który prezentuje naprawdę wysoką formę. Sam zainteresowany początkowo nie zabierał głosu w tej sprawie, jednak ostatecznie zdecydował się opublikować krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym przede wszystkim poprosił swoich kibiców o wsparcie dla reprezentacji Polski. Tam spotkał się nie tylko ze wsparciem ze strony internautów, ale również otrzymał krótką wiadomość od Łukasza Kaczmarka.

- Dziękuję za setki waszych wiadomości 🙏🏼 Mam tylko jedną prośbę… Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko co najlepsze - napisał na Instagramie Bednorz. Jego kolega z reprezentacji Polski i jeszcze do niedawna kolega z szatni ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na swój podziękował mu za prośbę o wsparcie, do czego nie potrzebował nawet słów. - 🤗♥️ - napisał w komentarzu Kaczmarek używając jedynie dwóch emotikonów.

Oprócz komentarza Łukasza Kaczmarka, Bartosz Bednorz otrzymał wiele ciepłych słów od swoich fanów, którzy nie rozumieją braku powołania dla zawodnika, który przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów. - Zasługują tak samo jak Ty. Serce się kroi widząc jak bardzo walczyłeś i nie zostałeś doceniony - napisała jedna z internautek. - Trzymaj się Bartek!! ❤️🥺 tak mi Ciebie szkoda, zasługujesz na dużo, dużo więcej - czytamy dalej pod wpisem siatkarza. - Ty również zasługujesz na najlepsze! - rzucił kolejny z fanów siatkarza.