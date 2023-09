Bartosz Kurek uśmiechnięty od ucha do ucha w takim towarzystwie! Fani nie szczędzili komplementów po zobaczeniu tego zdjęcia, tradycyjne ujęcie

Norbert Huber wykrzyczał to do kamery jak Pudzianowski! Gwiazdor KSW może czuć dumę, takich scen po finale ME nie mógł się spodziewać

zrobił to jak Pudzian

Nikola Grbić dokonał historycznej rzeczy. Rekordowa seria, żadna drużyna nie grała lepiej, a to nie koniec

Polska - Korea Płd. O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 17.09.2023 niedziela Kwalifikacje do igrzysk Polska - Korea O której grają siatkarki dzisiaj

co za wyczyn

Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Tak zareagowała na sukces siatkarzy, musiała to napisać

Mistrzostwa Europy przeszły do historii. Podopieczni Nikoli Grbicia osiągnęli cel, który obrali tuż przed turniejem. Zwycięstwo, a dodatkowo udany rewanż na włoskiej reprezentacji za finał mistrzostw świata na pewno sprawia, że u każdego kibica, jak i zawodnika pojawia się uśmiech na twarzy. Duma rozpiera wszystkich, którzy są z kadrą na dobre i na złe. "Biało-Czerwoni" w fazie zasadniczej pokazali niesamowitą siłę, co potwierdzają wyniki (stracili zaledwie jednego seta w pięciu spotkaniach). W 1/8 finału wicemistrzowie świata pokonali Belgię 3:1, a w ćwierćfinale po ciężkim boju triumfowali w spotkaniu z Serbią.

Anna Kurek zawsze jest przy swoim mężu! To zdjęcie musiało się pojawić, kibice zachwyceni

Podopieczni Nikoli Grbicia musieli w półfinale znowu mierzyć się ze Słowenią, warto przypomnieć, że we wcześniejszych latach nie mogli kibice dobrze wspominać tych pojedynków. Tym razem było inaczej i to "biało-czerwoni" triumfowali. W finale reprezentacja Polski spotkała się z mocną włoską ekipą i wszyscy na hali oraz przed telewizorami szykowali się na bardzo długie spotkanie. Jednak to drużyna z Wilfredo Leonem na czele niespodziewanie w trzech setach przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Pomimo, że Bartosz Kurek nie mógł pomóc kolegom z drużyny na parkiecie to cały czas wspierał ich kwadratu dla rezerwowych. Po dekoracji kapitan reprezentacji Polski tradycyjnie zapozował do zdjęcia z żoną, co już się staje tradycją, po każdym wielkim turnieju. Kibice od razu skomentowali post w mediach społecznościowych "Za każdym sukcesem mężczyzny stoi wyjątkowa Kobieta", "ZASŁUŻONE ZŁOTO KURECZKÓW !".