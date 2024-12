Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Malwinę Smarzek. Przeszła przez prawdziwe piekło, a teraz dzieje się to

Wilfredo Leon wprost o zakończeniu kariery. To będzie miało ogromny wpływ. Jasna deklaracja

Depresja w obecnych czasach to prawdziwa zmora nie tylko coraz większej liczby zwykłych osób, ale również sportowców, którzy pomimo kolejnych sukcesów potrafią paść jej ofiarą i zatracać się w poczuciu bezsensu, które z każdym dniem działa coraz bardziej destrukcyjnie. Aż trudno wyobrazić sobie, przez co dokładnie przechodziła w ostatnich latach Malwina Smarzek, która teraz - przy okazji Świąt Bożego Narodzenia postanowiła ujawnić zaledwie część swojej historii, jednak niezwykle mroczną i wstrząsającą. Reprezentantka Polski wyznała publicznie, że w ostatnich latach walczy z atakami paniki, a do tego opisała, jak dokładnie działała na nią depresja. Okazuje się, że Smarzek zmagała się również z myślami samobójczymi. Tak trudne wyznanie od razu spotkało się z wieloma komentarzami od internautów, którzy zaczęli okazywać siatkarce wsparcie.

Malwina Smarzek otrzymała ogromne wsparcie po swoim trudnym wyznaniu

- (...) Dziś, z perspektywy dwóch lat od momentu, w którym miałam ostatnie myśli samobójcze, chciałabym podkreślić, jak ważne jest, aby temat zdrowia psychicznego był traktowany z taką samą powagą jak zdrowie fizyczne, zwłaszcza w świecie sportu - zwróciła szczególną uwagę polska siatkarka. To właśnie ten fragment wywołał natychmiastową reakcję innych użytkowników Instagrama, w tym psycholog współpracująca z Igą Świątek.

- Bardzo dziękuję za Pani odwagę i ten post. Jestem pewna, że wesprze bardzo wielu (nie tylko) sportowców. Życzę wytrwałości i powodzenia - napisała pod postem Smarzek Daria Abramowicz. - Dużo, dużo zdrowia i siły!!! Najważniejsze, ze jest lepiej i będzie tylko lepiej! Super, że mialas wsparcie i pomoc oraz, że dziś możesz mowisz o tym głośno. To bardzo ważne! Trzymaj się Mali!!!! - czytamy dalej w sekcji komentarzy. - Mali jesteś wielka!!! Nie tylko dlatego, że wygrałaś swoją walkę, ale też dlatego, że mówisz o tym otwarcie. <3 - dodał kolejny z fanów siatkarki.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: