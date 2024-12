Tak wygląda dziś tata Tomasza Fornala. Uderzające podobieństwo. Gwiazdor reprezentacji Polski pokazał się z ojcem i bratem

Wilfredo Leon wprost o zakończeniu kariery. To będzie miało ogromny wpływ. Jasna deklaracja

Zamiłowanie do sportu oraz siatkówki, Tomasz Fornal bez dwóch zdań odziedziczył po rodzinach. Mama gwiazdora reprezentacji Polski, Dorota uczy wychowania fizycznego i Fornal nie ukrywa, że najbliższa jej sercu jest właśnie siatkówka. Tata zawodnika Jastrzębskiego Węgla z kolei to były reprezentant Polski w tej dyscyplinie, który narodową koszulkę zakładał w czasie swojej kariery aż 59 razy. Marek Fornal wielokrotnie przewijał się w ostatnim czasie w przekazach medialnych, kiedy kolejne media cytowały jego słowa do Tomasza Fornala. Wielu fanów może jednak nie wiedzieć, jak obecnie wygląda. Tu z pomocą przyszedł sam Tomasz Fornal, który przy okazji Świąt Bożego Narodzenia postanowił opublikować zdjęcie ze swoim tatą oraz bratem Janem.

Tak wygląda dziś tata Tomasza Fornala. Uderzające podobieństwo

- Święta, święta i po świętach ✔️ Męska strona rodziny 😍 Jutro wracamy do treningów, ile można odpoczywać - napisał krótko na Instagramie gwiazdor Jastrzębskiego Węgla, publikując wspomniane wcześniej zdjęcie.

Już na pierwszy rzut oka widać, jak podobni są do siebie Tomasz i jego brat Jan, którzy noszą wręcz identyczny zarost, co tylko potęguje ich podobieństwo. Starszy o dwa lata Jan (urodzony w 1995 roku) obecnie gra w niemieckim Berlin Recycling Volleys.

Jeszcze większą uwagę mógł z kolei przykuć tata Tomasza Fornala. Były zawodnik m.in. Hutnika Kraków, czy Czarnych Radom w przeciwieństwie do synów nie nosi zarostu, ale również nie trzeba się długo przyglądać, aby zauważyć podobieństwo synów do niego.