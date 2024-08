Poruszające słowa ojca Fornala. Zwrócił się prosto do syna, padły piękne i wielkie słowa

Łzy płyną nam po policzkach po słowach Dariusza Michalczewskiego do Julii Szeremety. Poruszające nagranie legendy, co za przesłanie

Tomasz Fornal jest o krok od napisania pięknej historii polskiej siatkówki. Gracz kadry awansował wraz z kolegami do finału turnieju olimpijskiego i zostanie zapamiętany dzięki motywacji, którą skierował w kierunku innych graczy "Biało-Czerwonych". Poruszenia grą Polaków nie ukrywały tysiące kibiców, ale także tata samego Fornala, który po meczu skierował poruszające słowa w kierunku swojego syna. Można się bardzo wzruszyć!

Tomasz Fornal w finale olimpijskim. Ojciec zwrócił się prosto do niego

Kibice polskiej siatkówki wyczekują z wielkim napięciem na sobotę. Wtedy to reprezentacja Polski w siatkówkę zagra przeciwko Francji w finale olimpijskim i ma wielkie szanse na to, aby zdobyć złoty medal imprezy. Nie da się ukryć, że będziemy świadkami olbrzymich emocji i wspaniałych chwil, które już teraz przeżywają nie tylko kibice i dziennikarze, ale także najbliżsi siatkarzy. Swojemu wzruszeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych dał znać ojciec Tomasza Fornala, który zwrócił się bezpośrednio do syna. Jak przekonuje tata gracza reprezentacji Polski, meczu z USA nie zapomni do końca życia!

- Synu, jesteś wielki. Tego meczu nie zapomnę do końca życia - napisał tata reprezentanta Polski.