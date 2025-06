Robert Lewandowski pojawił się w sądzie! Były kapitan reprezentacji Polski przyleciał na przesłuchanie

Lewandowski i Kucharski w sądzie. Kolejna rozprawa

Robert Lewandowski od lat pozostaje w sporze z Cezarym Kucharskim. W 2020 roku polski piłkarz oskarżył swojego byłego agenta o szantaż i sprawa trafiła do sądu. Długo trwały przygotowania do procesu, ale ten w końcu ruszył i pod koniec maja media zostały nawet dopuszczone do rozprawy, na której upubliczniono nagrania przekazane przez Lewandowskiego, mające być dowodem na jego oskarżenia. Sam Lewandowski nie pojawił się wówczas w sądzie, jednak na kolejną rozprawę już się stawił. Ta została zaplanowana na 11 czerwca, czyli tuż po zgrupowaniu reprezentacji Polski, choć, jak wiemy, były kapitan kadry w tym zgrupowaniu nie uczestniczył. Można zaryzykować stwierdzenie, że wielu fanów mogło nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że Lewandowski musi pojawić się w sądzie, ponieważ ich uwagę przyciągnęła afera związana z odebraniem mu opaski kapitańskiej.

Jak już wcześniej informowaliśmy, Robert Lewandowski nie musiał się jednak martwić zainteresowaniem dziennikarzy. Piłkarzowi pozwolono wjechać na parking sądu, aby nie musiał wchodzić głównym wejściem, a do tego część budynku została odgrodzona, że reporterzy nie mogli podejść do Lewandowskiego. Obok nich przeszedł za to Cezary Kucharski i choć wyglądał na będącego w dobrym humorze, to nie odpowiedział na żadne pytanie, tylko się uśmiechnął.

Trzeba przyznać, że dla Lewandowskiego nie jest to łatwy czas. Polski piłkarz poprosił Michała Probierza o możliwość ominięcia zgrupowania ze względu na zmęczenie fizyczne i psychiczne, i niewykluczone, że duży wpływ na tę prośbę miała właśnie nadchodząca rozprawa. Mimo zgody od selekcjonera, później jednak został on pozbawiony opaski kapitańskiej i w przypływie emocji zrezygnował z gry w kadrze, dopóki selekcjonerem jest Probierz. Może jednak okazać się, że wcale nie będzie długo czekał, bo po blamażu z Finlandią 1:2, posada trenera wisi na włosku.