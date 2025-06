Cezary Kulesza trzyma Michała Probierza w zawieszeniu. Najpierw rozmowa z Lewandowskim

Na specjalnym spotkaniu w warszawskim hotelu Regent poprosił Probierza o szczegółową ocenę przyczyn porażki z Finlandią. Mecz w Helsinkach rozegrany w fatalnym stylu i przegrany 1:2 nie tylko rozsierdził kibiców, wydawało się, że los selekcjonera jest przesądzony.

Dziś nie dojdzie do spotkania: Lewandowski - Kulesza

Z przekazanych nam informacji wynika, że prezes PZPN podczas spotkania z Michałem Probierzem poruszył temat długoterminowej koncepcji prowadzenia kadry. Pytał m.in. o: plany na najbliższe miesiące, kierunek, w jakim ma zmierzać budowa zespołu, sposoby na odbudowanie zaufania wokół reprezentacji.Najistotniejszym punktem rozmowy była kwestia relacji selekcjonera z Robertem Lewandowskim. Kulesza miał zapytać bezpośrednio, czy Probierz dostrzega możliwość zakończenia konfliktu z byłym kapitanem, którego rola – mimo obecnego spadku formy – wciąż pozostaje kluczowa dla atmosfery w drużynie.

Dowiadujemy się, że prezes PZPN nie zwolni ze stanowiska selekcjonera Michała Probierza w najbliższym czasie, potwierdzają to też jego słowa z krótkiej rozmowy z WP Sportowe Fakty: tam pada "w tym momencie nie planuje zmiany selekcjonera". Najbardziej Kuleszy zależy na tym, by osobiście porozmawiać z Robertem Lewandowskim. Do tego spotkania nie dojdzie na pewno dzisiaj. Napastnik Barcelony jest na rozprawie sądowej z Cezarym Kucharskim. Delegacja PZPN wybiera się zaś na Słowację na mecz reprezentacji do lat 21 z Gruzją.