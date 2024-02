Wielu sportowców nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie może pochwalić się smykałką do sportów wyniesioną z rodzinnego domu i nie inaczej jest w przypadku Tomasza Fornala. Obecnie 26-latek jest jednym z najważniejszych zawodników zarówno w drużynie Jastrzębskiego Węgla, jak i reprezentacji Polski, a jego miłość do siatkówki, jak nietrudno się domyślić, została mu zaszczepiona w rodzinnym domu. Okazuje się bowiem, że mama Tomasz Fornala na co dzień uczy wychowania fizycznego, a jej uczniowie najczęściej grają właśnie w siatkówkę podczas lekcji. Dorota Fornal dba więc o to, aby przyszłe pokolenia były sprawne fizycznie.

Tym co dzień zajmuje się mama Tomasza Fornala. W swojej pracy Dorota Fornal ma ważne zadanie

- Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ona cała była siatkarska. Moja mama uczy głównie na lekcjach WF-u siatkówki. (…) Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami. - wyznał Tomasz Fornal opowiadając w "Podcaście Natarczywych", czym na co dzień zajmuje się jego mama Dorota.

Wielu nie da wiary, czym zajmuje się mama Tomasza Fornala. Takim zawodem może pochwalić się Dorota Fornal, ma ważną rolę

To oczywiście jednak nie koniec, bowiem tata Tomasza Fornala Marek w przeszłości również był siatkarzem, a brat gwiazdora Jastrzębskiego Węgla - Jan również na co dzień gra w siatkówkę, występując na pozycji przyjmującego. Śmiało można więc powiedzieć, że siatkówka jest nieodłącznym elementem rodziny Fornalów.