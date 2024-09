Coraz większy niepokój o Wilfredo Leona. Sytuacja robi się bardzo nieciekawa. O tym nie mówi się głośno

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Andrzeja Wronę. Piekielnie trudne wyznanie. Aż skręca w żołądku, przez co musiał przechodzić polski siatkarz

W PlusLidze od dawna nie brakuje gwiazd światowej siatkówki i ten stan rzeczy podtrzymany został również w nadchodzącym sezonie. W dodatku nie brakowało głośnych transferów przed rozgrywkami. Dużo mówiono przede wszystkim o Bartoszu Kurku, który dołączył do Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a także Wilfredo Leonie. Przyjmujący reprezentacji Polski dołączył do LUK Lublin i można pokusić się o stwierdzenie, że będzie największa gwiazdą PlusLigi. Niestety Leon ponownie boryka się z problemami zdrowotnymi. Zawodnik nie występował w meczach towarzyskich drużyny. Co gorsza, nie jest jasne, kiedy wróci.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Problemy zdrowotne Leona

Przed rokiem przyjmujący zmagał się z problemami z kolanem, przez co stracił sporą część sezonu. Są więc obawy, że kłopoty powróciły i mogą być poważniejsze niż się wydaje. W rozmowie z Polsatem Sport o sytuacji Leona wypowiedział się Jakub Bednaruk. Szkoleniowiec i ekspert telewizyjny zwraca przede wszystkim uwagę na to, że nie ma żadnej informacji o przybliżonej dacie powrotu Leona na parkiet. - Zapala mi się lampka, gdy nikt nie jest w stanie określić konkretnej daty powrotu - zauważa trener.

Kiedy powrót Leona?

- Oczywiście to nie jest takie proste, bo gdy masz kontuzję, to nie jesteś w stanie powiedzieć, że o 16.00, 25 listopada, będziesz zdolny do gry. Ale jesteś to mniej więcej w stanie mniej więcej określić, bo wiesz, co to jest, jak długo się to leczy i jak długo trzeba później wracać do formy - mówi Bednaruk. - Na dziś nie wiemy nic. Wiemy tylko, że pogadamy jutro, wkrótce, w przyszłości… Wczoraj dowiedziałem się, że w tej sprawie nie będzie komunikatu ze strony klubu - podsumował trener.