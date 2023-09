Fatalne wieści spadły na polskich kibiców jak grom z jasnego nieba! Gorzej być nie mogło, ziścił się czarny scenariusz

Kiedy polscy siatkarze grają kolejny mecz 1/8 finału ME Z kim grają siatkarze następny mecz rywal w 1/8 finału

Od dłuższego czasu było wiadomo, że początek września w Polsce będzie stał pod znakiem siatkówki i piłki nożnej. Podopieczni Nikoli Grbicia walczą o medal mistrzostw Europy, a piłkarze Fernando Santosa starają się odkupić winy w eliminacjach do Euro 2024. Do czwartkowego meczu z Wyspami Owczymi ta równoczesna rywalizacja była dla kibiców nieodczuwalna - siatkarze ostatni mecz fazy grupowej rozegrali w środę, a po nim mają kilka dni wolnego. Już przed turniejem było wiadomo, że spotkanie 1/8 finału zagrają w sobotę lub niedzielę i tu pojawiała się niewiadoma - czy przypadkiem ich starcie nie będzie kolidowało z meczem piłkarzy Albania - Polska? Możliwości, by tego uniknąć było wiele, ale rzeczywistość okazała się bezlitosna i kibiców czeka spory dylemat.

Czarny scenariusz dla polskich kibiców się ziścił

Mecz Albania - Polska od dawna był zaplanowany na niedzielę, 10 września, o godzinie 20:45. W związku z tym mecz siatkarzy w 1/8 finału ME najbardziej odpowiadałby kibicom w sobotę lub w niedzielę o 18:00. Jedynym kolidującym terminem był ten niedzielny o 21:00 i właśnie o tej porze rozpocznie się spotkanie Polska - Belgia. Oznacza to, że wielu kibiców stanie przed dylematem, którą reprezentację śledzić. Podopieczni Nikoli Grbicia będą walczyć o ćwierćfinał ME, z kolei piłkarze Fernando Santosa zagrają arcyważny mecz, który może decydować o ich losach w eliminacjach.

Piłka nożna i siatkówka to od lat bez wątpienia dwie najpopularniejsze dyscypliny sportu w Polsce, wobec czego konieczność dzielenia uwagi na dwa mecze jednocześnie z pewnością jest problematyczna. Na szczęście technologia rozwinęła się na tyle, że możliwe jest śledzenie dwóch transmisji jednocześnie, np. za pomocą telewizora i laptopa. Pozostaje wierzyć w to, że mimo komplikacji, wsparcie kibiców pomoże wygrać ważne mecze zarówno siatkarzom, jak i piłkarzom.