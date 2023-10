Grbić już wybrał skład na igrzyska olimpijskie? Mistrz świata nie ma wątpliwości, wymienia nazwisko po nazwisku

Musieliśmy przecierać oczy po tym, co pokazała najpiękniejsza polska siatkarka. Martyna Grajber już tak nie wygląda. Nie zgadniecie, co zrobiła

„Super Express”: – Co sprawiło, że wszystkie trybiki maszynki pod nazwą reprezentacja Polski siatkarzy zazębiły się w tym roku tak perfekcyjnie?

Marcin Możdżonek: – W dużym uproszczeniu jest to wypadkowa tego, co polska siatkówka zrobiła w ostatnich dwóch dekadach. Popełnialiśmy błędy, a dobre rzeczy były przeplatane gorszymi. Teraz wszystko, co najlepsze, zostało skumulowane w tej drużynie. Zawodnicy są doświadczeni, dojrzali, wiedzą, czego chcą i jak to zdobyć.

Nikola Grbić nawet nie ma siły cieszyć się z awansu olimpijskiego siatkarzy. „Przeszliśmy przez milion przeszkód”

– Musiał przyjść Nikola Grbić, żeby połączyć wszystkie elementy?

– Spiął to klamrą. Okazało się, że bardzo dobrze pasuje do naszej mentalności. Proszę zwrócić uwagę, że gracze pytani o to, czy selekcjoner się czasem uśmiecha zza tej kamiennej twarzy i czy robią mu żarty, odpowiadają, że absolutnie nie. Że gdyby ktoś zrobił kawał, to byłby ostatni taki jego wybryk w kadrze. W naszej drużynie narodowej sprawdzali się trenerzy trzymający zespół twardą ręką. Grbić jest otwarty na dialog, na pomoc, potrafi być empatyczny, ale jest także twardy, wymagający i konsekwentny. Wie, czego chce i trzyma się ustalonego planu, to doskonale widać od ubiegłego roku.

– Trener mocno postawił na pewnych ludzi i nie odchodzi od tych wyborów. Na ile to ma znaczenie?

– Tu nic nie bierze się z przypadku, czy za sprawą nagłej decyzji odmieniającej oblicze drużyny. To ciężka praca rozłożona na lata. Jest w tym klarowna wizja i według mnie z dużą dozą prawdopodobieństwa można już podać skład olimpijski, jaki zobaczymy za rok w Paryżu.

Aleksander Śliwka po morderczym sezonie reprezentacyjnym dostał... tydzień urlopu

– To już takie pewne?

– Jeśli nie zajdą nieprzewidziane zdrowotne okoliczności, to tak: Janusz z Łomaczem na rozegraniu, Kurek z Kaczmarkiem w ataku, Leon, Śliwka, Semeniuk i Fornal na przyjęciu, Huber, Kochanowski i Bieniek na środku oraz Zatorski na libero. Według mnie te wybory już nastąpiły.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Dalej

Z kim polscy siatkarze zagrają na igrzyskach olimpijskich? Grupa śmierci czy marzeń? [ANALIZA]

– Polscy siatkarze są na topie, a to oznacza, że muszą się także umieć na nim utrzymać.

– Jestem przykładem, że do tej pory wejście na szczyt było względnie wykonalne, choć z pewnością niełatwe, za to z pozostaniem na nim bywały niejakie kłopoty. Od kiedy w kadrze siatkarzy pojawili się zagraniczni trenerzy, najpierw był sukces, a potem następowała porażka. Musieliśmy zapłacić frycowe mistrzów. Dzisiaj wszyscy chcą nas strącić z piedestału jako lidera rankingu. Tyle że polscy siatkarze czują się teraz niesamowicie mocni. Do turnieju olimpijskiego podejdą tak, by wygrać wszystko, a nie z myślą, że kiedyś reprezentacja przegrywała w ćwierćfinale igrzysk. Żadne klątwy im niestraszne, a na presję oczekiwań oraz nadmuchany balonik są już odporni.