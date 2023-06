Grbić wybrał skład. Jest zaskoczenie, brakuje pewniaka! A to jeszcze nie koniec zmian w kadrze

Po zakończeniu fazy regularnej Ligi Narodów najlepsze osiem drużyn wystąpi w turnieju finałowym organizowanym w Gdańsku od 19 do 23 lipca. Polacy z racji organizacji finałów mają oczywiście zapewniony występ w Ergo Arenie. Trener Grbić ostatnio mówił „SE”, że na turniej na Filipinach pojedzie niemal ten sam skład, co do Gdańska – mogą zajść jedna, dwie zmiany. Ciekawe będzie to zwłaszcza w kontekście walki o miejsce na pozycjach przyjmujących.

Wilfredo Leon... zadebiutował w TEJ kadrze siatkarzy. Nikola Grbić po raz pierwszy prowadził go w reprezentacji

Bez Fornala na Filipiny

Na Filipiny nie jedzie bowiem Tomasz Fornal, uważany za mocne ogniwo drużyny, jest za to próbujący wrócić do formy po nieudanym sezonie ligowym we Włoszech Kamil Semeniuk. Można to czytać tak, że Grbić wciąż daje „Semenowi” szansę wygrania rywalizacji właśnie z Fornalem lub że ten ostatni jest już pewniakiem, a o miejsce walczą Semeniuk i Bartosz Bednorz. Tak czy inaczej, finalne decyzje Serba zapadną w połowie lipca.

Reprezentacja Polski siatkarzy na turniej Ligi Narodów na Filipinach

Rozgrywający

Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz

Przyjmujący

Bartosz Bednorz

Wilfredo Leon

Kamil Semeniuk

Aleksander Śliwka

Atakujący

Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek

Środkowi

Mateusz Bieniek

Norbert Huber

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Libero

Jakub Popiwczak

Paweł Zatorski

Z tych sześciu graczy Nikola Grbić wybierze czwórkę podstawowych przyjmujących. Będą sensacje?

Najważniejsza impreza siatkarzy w Chinach

Po Lidze Narodów Kolejne etapy tegorocznej rywalizacji męskiej kadry narodowej to mistrzostwa Europy (28.08–16.09; faza grupowa w Macedonii, faza pucharowa we Włoszech), poprzedzone Memoriałem Wagnera (18–20.08) z udziałem potęg: Włoch, Francji i Słowenii.

Kluczowe zawody reprezentacji siatkarzy odbędą się jednak na koniec tego sezonu. Od 30 września do 8 września Polacy wezmą udział w Chinach w kwalifikacjach olimpijskich. W turnieju oprócz nas wystąpią: gospodarze, Argentyna, Holandia, Kanada, Meksyk, Belgia i Bułgaria. Zagrają każdy z każdym, a dwie najlepsze ekipy otrzymają przepustki do Paryża 2024.