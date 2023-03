Halkbank - Jastrzębski TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Halkbank - JW STREAM LIVE ONLINE mecz Halkbank - JW GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 29.03

Halkbank - Jastrzębski TRANSMISJA NA ŻYWO w TV gdzie oglądać mecz Halkbank - JW

Jastrzębski Węgiel jest w obecnym sezonie LM niepokonany. Wicemistrzowie Polski w ośmiu meczach stracili zaledwie dwa sety, a do półfinału awansowali po dwukrotnym zwycięstwie 3:0 w ćwierćfinale z niemieckim Friedrichshafen. Zresztą zespół z Niemiec pokonali też dwa razy w fazie grupowej (3:1 i 3:0), w której byli lepsi także od Montpellier i Vojvodiny Nowy Sad. Jastrzębianie jak burza przeszli do półfinału, w którym zmierzą się z Halkbankiem Ankara. To zespół z Polski jest uznawany za faworyta, ale drużyna z Turcji udowodniła już swoją wartość. Halkbank w ćwierćfinale dość niespodziewanie wyeliminował włoskie Lube Civitanova po złotym secie. Zwłaszcza u siebie będzie to bardzo groźny rywal, a pierwszy mecz odbędzie się właśnie w Ankarze.

Zaczynamy pierwszy trening w Baskent Sports Hall w Ankarze. Gospodarze zapowiadają, że jutrzejszy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Halkbankiem obejrzy z trybun komplet sześciu tysięcy widzów! 🏟🔥#CLVolleyM pic.twitter.com/MAQzWp4txz— Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) March 28, 2023

Liga Mistrzów Halkbank - JW STREAM LIVE ONLINE mecz Halkbank - Jastrzębski GDZIE OGLĄDAĆ

Przed hurraoptymizmem kibiców przestrzegał też były siatkarz JW, Nikodem Wolański. - Jest taka narracja, że kibice z Jastrzębia mogą planować wycieczkę do Włoch na finał. Ja byłbym tutaj ostrożny, bardzo chłopakom kibicuję oraz naprawdę im tego gorąco życzę. Aczkolwiek trzeba też docenić rywala i nie można oceniać tej drużyny przez pryzmat tego, że jest to turecki zespół. Ta ekipa jest naprawdę mocna i posiada niekonwencjonalnego rozgrywającego - przyznał 29-latek w rozmowie z "Super Expressem". Fanom trudno zachować jednak spokój, bo bardzo możliwy jest polski finał LM - JW vs ZAKSA. Najpierw trzeba jednak przebrnąć półfinały.

Mecz Halkbank Ankara - Jastrzębski Węgiel odbędzie się w środę, 29 marca, o godzinie 18:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.

