Jastrzębski Węgiel – Halkbank TRANSMISJA TV Liga Mistrzów Jastrzębski Węgiel – Halkbank STREAM ONLINE Jastrzębski – Halkbank GDZIE OGLĄDAĆ?

Jastrzębski Węgiel – Halkbank TRANSMISJA TV Liga Mistrzów Jastrzębski Węgiel – Halkbank dzisiaj GDZIE OBEJRZEĆ?

Jastrzębski Węgiel zrobił świetną robotę w pierwszym meczu z Halkbankiem. Polski zespół nie dość, że wygrał z rywalem w jego własnej hali, to dopuścił do utraty tylko jednego seta. Przy prowadzeniu 2:0 jastrzębianom przytrafił się wyraźnie gorszy moment, bo trzecią partię przegrali do 16, jednak fani szybko mogli odetchnąć z ulgą – w czwartym secie Jastrzębski zdobył przewagę na samym początku i nie oddał prowadzenia do samego końca rozgrywki, ostatecznie pokonując turecki zespół 3:1.

Liga Mistrzów Jastrzębski – Halkbank TV Jastrzębski Węgiel – Halkbank STREAM ONLINE

Wygrana w takim rozmiarze zdecydowanie ułatwia Jastrzębskiemu walkę o awans. Zwycięstwo 3:1 sprawia bowiem, że polski zespół potrzebuje jedynie dwóch setów, aby awansować do finału Ligi Mistrzów! Halkbank z pewnością ma jeszcze nadzieję, na nawiązanie walki, ale to jastrzębianie są faworytami spotkania we własnej hali.

Mecz Jastrzębski Węgiel – Halkbank w ramach półfinału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 5 kwietnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:30. TRANSMISJA TV z meczu Jastrzębski – Halkbank dostępna będzie na kanale Polsat Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo z meczu Jastrzębski – Halkbank na sport.se.pl, zapraszamy!