Mistrzostwo Polski

Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! ZAKSA odbiła się od ściany, fenomenalny mecz Fornala i spółki, deklasacja

To było trzecie spotkanie o mistrzostwo Polski w PlusLidze. Przed rozpoczęciem środowego meczu, w dwóch pierwszych górą była drużyna Jastrzębskiego Węgla. Nikt nie przekreślał, mimo porażek ekipy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, jednak po meczu okazało się, że to podopieczni Marcelo Mendeza rozstrzygnęli rywalizację w trzech potyczkach i to oni sięgnęli po mistrzostwo Polski,