Pomimo tego, że Katarzyna Skowrońska zakończyła swoją sportową karierę lata temu, jedna z najważniejszych siatkarek reprezentacji Polski w historii wciąż cieszy się ogromną popularnością i rozpoznawalnością, a jej profile w mediach społecznościowych śledzi masa fanów. To właśnie tam Katarzyna Skowrońska pokazuje, co obecnie dzieje się w jej życiu i jak radzi sobie na sportowej emeryturze. Tym razem była siatkarka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami specjalną wiadomością, jaka wpadła w jej ręce.

Katarzyna Skowrońska podzieliła się z fanami informacją, jaka wpadła w jej ręce. Ważny przekaz

Jedna z ikon polskiej siatkówki przebywa obecnie we Włoszech, pokazując kolejne zdjęcia ze słonecznej Itali oraz relacjonując swoje obecne życie. Jak się okazuje, nawet z pozoru normalne wyjście do restauracji może być niezwykle motywujące, co potwierdza ciasteczko z wróżbą, jakie dostała ostatnio Skowrońska. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości od razu postanowiła pochwalić się nią z fanami.

Katarzyna Skowrońska dostała ważną wiadomość i natychmiast się nią podzieliła. Te kilka słów może odmienić czyjeś życie

- Nie bój się powolnych zmian, bój się stania w miejscu - brzmi w wolnym tłumaczeniu napis z ciasteczka z wróżbą, jakie otrzymała Skowrońska. Byłą reprezentantkę Polski na Instagramie obserwuje prawie 50 tysięcy internautów i tak ważna i motywująca wiadomość może odmienić czyjeś życie oraz dać mu siłę do odmiany swojego życia.

Sonda Czy podoba Ci się Katarzyna Skowrońska? Jest boska! Nie w moim typie