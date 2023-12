Katarzyna Skowrońska i znana polska siatkarka na wypadzie. Dały się przyłapać przy kieliszku, nie mogły sobie odpuścić

Nikola Grbić jasno wypowiedział się o PlusLidze! Szkoleniowiec reprezentacji Polski bez pardonu odniósł się do tej sytuacji, bolesne porównanie

Ukochana Tomasza Fornala oburzyła tysiące Polaków. Wyrzuca do kosza świeże jedzenie, kuriozalne tłumaczenie!

Co tu się stało?!

Trener siatkarzy zrobił coś szalonego w szatni po meczu. Zobaczcie co się stało [WIDEO]

Katarzyna Skowrońska przez wiele lat stanowiła o sile reprezentacji Polski siatkarek, ale te czasy bezpowrotnie minęły. Nie oznacza to jednak, że Polki popadły w przeciętność. Kadra Stefano Lavariniego zachwyca kibiców, a jedną z jej liderek jest Joanna Wołosz. Rozgrywająca pełni funkcję kapitana i bierze na swoje barki dużą odpowiedzialność, o czym świadczy chociażby to, jak poradziła sobie z krytyką w trakcie ostatniego sezonu reprezentacyjnego. 33-latka wykazała się wielką odpornością i za kilka miesięcy ma poprowadzić Polki w turnieju olimpijskim. Zanim to nastąpi, skupia się na grze w klubie. Wołosz od kilku lat reprezentuje włoskie Imoco Conegliano i może liczyć na duże wsparcie m.in. właśnie Skowrońskiej, która od dłuższego czasu jest związana z Włochami i świetnie dogaduje się z obecną gwiazdą polskiej siatkówki.

Polska siatkarka pokazała się w staniku. Nie pozostawiła wiele wyobraźni. Zrobiło się głośno o tych zdjęciach Joanny Wołosz

Katarzyna Skowrońska i Joanna Wołosz dały się przyłapać przy kieliszku

Fanom polskich siatkarek zrobi się ciepło na sercu po ostatnich publikacjach Skowrońskiej. 40-latka udała się w Dolomity, a wraz z nią wybrała się tam Wołosz. Dwie gwiazdy polskiej siatkówki korzystały z każdej beztroskiej chwili, a jedną z nich umiliła im lampka wina w górskim klimacie. Skowrońska pochwaliła się tym kadrem za pośrednictwem Instastories, a rejony Anterselwy zdecydowanie skradły jej serce. Widać to także po innych zdjęciach, jakie udostępniła w mediach społecznościowych.

Nogi nam się ugięły po zobaczeniu zdjęć tej siatkarki. Kusi odważnymi zdjęciami. Nie ma oporów, aby pokazywać ponętne ciało

Skowrońska i znana polska siatkarka na wspólnym wypadzie

Dolomity na długo zostaną w głowach dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Obrazki znad jeziora Anterselva zachwyciły Skowrońską na tyle, że poświęciła im aż kilka osobnych ujęć. Na ich widok szczęka może opaść, ale kibicom z pewnością i tak zrobiło się najcieplej, widząc szczerą znajomość legendarnej siatkarki i obecnej gwiazdy reprezentacji Polski. Wołosz pomogło to zresetować się w trakcie wyczerpującego sezonu, a przecież właśnie od tego są najbliżsi.