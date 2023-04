Katarzyna Skowrońska pogrążona w żałobie. Tajemnicza śmierć odbiła się szerokim echem, policja prowadzi śledztwo

Tego o Katarzynie Skowrońskiej nie wiedział nikt. Ma się czym chwalić, wzięła to do rąk i "tęskniłam"

Katarzyna Skowrońska przekazała kondolencje włoskiego klubu Igor Gorgonzola Novara, który opłakuje wyjątkowo tajemniczą śmierć swojej siatkarki - Julii Itumy. Młoda gwiazda światowej siatkówki wypadła z hotelowego okna w Stambule na kilka godzin po tym, jak wraz z drużyną awansowała do półfinałowego starcia w kobiecej Lidze Mistrzów. Tajemniczą śmierć badają służby.

Katarzyna Skowrońska w żałobie. Podała komunikat o tajemniczej śmierci

Do śmierci Itumy doszło w wyjątkowo tajemnicznych okolicznościach. Jak podają tureckie media, zawodniczka znajdowała się w bardzo złym stanie psychicznym po swoim ostatnim meczu, a hotelowe kamery nagrały ją na kilka chwil przed tragedią.

- Przez nieco ponad godzinę, między 22:30 a 23:50, spacerowała samotnie korytarzem. Rozmawiała przez telefon, a potem przez kilka minut siedziała ze spuszczoną głową. Potem wstała, by wrócić do pokoju, w którym spała razem ze swoją klubową koleżanką, Hiszpanką Lucią Varelą Gomez - cytuje tureckie media "sport.pl".

Klub z Włoch pogrążony jest w żałobie i napisał wyjątkowo smutny komunikat na swoich mediach społecznościowych, który przekazała także Katarzyna Skowrońska.

- Klub Igor Volley informuje z głębokim bólem o przedwczesnej śmierci siatkarki Julii Itumy. Do tragedii doszło we wczesnych godzinach dnia. Turecka policja bada, co się stało. Igor Volley pragnie złożyć rodzinie i bliskim kondolencje i wyrazy współczucia. Klub i wszyscy jego członkowie, załamani stratą, zachowają pełne szacunku milczenie w tej sprawie do czasu zakończenia dochodzenia - napisali przedstawiciele drużyny.

