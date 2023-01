Katarzyna Skowrońska zadziwiła swoich fanów. Pokazała coś, co zdarza się piekielnie rzadko, jest prawdziwą szczęściarą, mamy zdjęcie

Reprezentacyjny siatkarz nie owija w bawełnę i mówi wprost o mizerii: „Zaczęliśmy akceptować porażki, ręce opadają”. Co się tam dzieje?

Mistrz Polski zwolnił trenera, ale pozostawia go do dyspozycji zarządu. Prezes: „Nie mogę kierować się sentymentem”:

Katarzyna Skowrońska postanowiła pochwalić się niezwykłym zdjęciem na swoich mediach społecznościowych. Przepiękna eks-gwiazda reprezentacji Polski w siatkówkę, która znana jest ze swojego zamiłowania do fotografii i tym razem udało się jej uchwycić naprawdę niezwykły widok, który należy do rzadkości. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Katarzyna Skowrońska postanowiła pokazać niezwykłą fotografię. Jest prawdziwą szczęściarą

Katarzyna Skowrońska jest postacią, której zdecydowanie nie trzeba przedstawiać fanom polskiej siatkówki. Była gwiazda reprezentacji Polski przez lata pokazywała wielką sportową klasę, a także przyciągała uwagę męskiej części publiczności, która była zafascynowana jej urodą. Po latach kariery, Skowrońska zniknęła z mediów, jednak okazjonalnie wspominała w wywiadach, że wiedzie udany żywot sportowej emerytki. Jedną z jej większych pasji stała się fotografia, a wynikami swoich prac była siatkarka ochoczo dzieli się na mediach społecznościowych. Tym razem, osiągnęła coś naprawdę wspaniałego, gdyż udało się jej objąć na fotografii niezwykle rzadkie zjawisko podwójnej tęczy. Była reprezentantka Polski jest bardzo dumna, ze zdjęcia, jakie udało się jej zrobić, to też nie wahała się, aby pokazać je na swoim Instagramie.

i Autor: instagram.com/kasiaskowronska17