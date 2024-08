Łzy same napływają do oczu po przeczytaniu tych słów Łukasza Kaczmarka. Reprezentant Polski musiał to zrobić, szczere wyznanie

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Igrzyska olimpijskie w Paryżu przeszły do historii. Jednak to tylko chwila odpoczynku od siatkarskiej rywalizacji, ponieważ za niespełna miesiąc rozpocznie się walka na plusligowych parkietach o miano najlepszej drużyny w naszym kraju. Szykuje się bardzo ciekawy sezon, ponieważ w Polsce rozpoczną grę m.in. Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Niestety z drużyną ZAKSY Kędzierzyn-Koźle rozstał się Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek. Atakujący przeniósł się niedaleko, ponieważ mowa o Jastrzębskim Węglu, natomiast w przypadku przyjmującego jest to przeprowadzka do Japonii, a dokładnie do klubu Suntory Sunbirds. Dla obu siatkarzy jest to pierwsza rozłąka od wielu lat, ponieważ obaj od 2018 roku występowali w klubie z Kędzierzyna-Koźla i zdobywali wiele trofeów dla tego zespołu.

Wielkie podziękowania Łukasza Kaczmarka dla Aleksandra Śliwki. Wymowne słowa

Kaczmarek za pomocą mediów społecznościowych podziękował za wspólne lata gry swojemu przyjacielowi. Atakujący zdobył się na bardzo emocjonalne słowa. - Bracie. Chciałbym Ci podziękować za te cudowne lata w których mogłem z Tobą rywalizować gdzie mogłem czuć tak wielkie wsparcie od tak wspaniałej osoby na boisku jak i przede wszystkim poza nim. Nie mogę uwierzyć że to się kończy nie mogę sobie póki co w głowie poukładać jak to będzie występować na boisku w klubie bez Ciebie u boku. Mógłbym się rozpisywać w nieskończoność ponieważ tyle dobrego dla mnie zrobiłeś i tyle mam z Tobą wspaniałych wspomnień … ale Napiszę po prostu DZIĘKUJĘ 🥹Byłeś jesteś i będziesz moim najlepszym przyjacielem. P.S 23 wspólne trofea - można przeczytać na profilu Kaczmarka.