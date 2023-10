i Autor: Cyfra Sport Michał Kubiak

Hitowe starcie?

Michał Kubiak wkroczy do MMA?! Pojedynek, o którym mówiliby wszyscy. Padła jednoznaczna deklaracja

Tomasz Piechna 9:07

Coraz większe grono byłych sportowców garnie się do spróbowania swoich sił w mieszanych sztukach walki. We freak-fightach są już piłkarze, lekkoatleci, czy także siatkarze i można przypuszczać, że kolejne nazwiska będą dołączały do MMA. Wielu fanów zadaje sobie pytania, czy w walkach w klatce spróbuje się Michał Kubiak. Nawet znaleziono dla niego potencjalnego rywala. Michał Kubiak wkroczy do MMA?!