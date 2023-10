Nikola Grbić wprost o Bartoszu Kurku i Aleksandrze Śliwce. Wydały się tajemnice szatni siatkarzy, przeprowadzili poważne rozmowy

W minionych miesiącach wszystko potoczyło się zgodnie z planami i marzeniami siatkarskich kibiców. Męska reprezentacja dała mnóstwo radości, bo biało-czerwoni i w Lidze Narodów i w mistrzostwach Europy zdobyli złoto, a podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich nie przegrali żadnego meczu i zapewnili sobie udział na imprezie w Paryżu. Wszystkie cele zostały więc zrealizowane w stu procentach, choć problemów nie brakowało.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Dalej

Grbić o roli Kurka i Śliwki. Piękna wypowiedź

Przez zdecydowaną część sezonu Polacy musieli radzić sobie bez Bartosza Kurka. Kapitan kadry nieznacznie pomógł na mistrzostwach Europy, a zupełnie zabrakło go na turnieju w Chinach. Rolę kapitana przejął Aleksander Śliwka. I jak się okazuje, obaj mają ogromny wpływ na drużynę, o czym w rozmowie z portalem WP SportoweFakty opowiedział Nikola Grbić.

- Do obu zespół ma ogromny szacunek. Za to jacy są, jak zachowują się na boisku i poza nim, jakie mają podejście do pracy, jak bardzo są oddani drużynie i jak pomagają innym dawać z siebie więcej. Inni zawodnicy mają do nich wielkie zaufanie i wiedzą, że jeśli Bartek i Olek chcą coś im przekazać, to warto ich posłuchać, bo próbują pomóc - zdradził selekcjoner. Grbić nadmienił również, że obaj siatkarze niekiedy zbyt emocjonalnie podchodzą do trudniejszych momentów i szkoleniowiec rozmawiał z nimi na ten temat. - Kiedy nie gramy dobrze, mamy jakieś trudności, oni czują się odpowiedzialni za tę sytuację, za zespół, i uważają, że muszą coś zrobić. Sporo o tym rozmawialiśmy i myślę, że rozumieją, o co mi chodzi - wyjawił.