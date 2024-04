Mistrz nie do ruszenia! Jastrzębski Węgiel wygrywa na otwarcie finału PlusLigi

Dramat złotego medalisty olimpijskiego! Kontuzja może go wykluczyć z igrzysk w Paryżu, ważne decyzje

Sponsor wychodzi z siatkarskiej Zaksy Kędzierzyn! Zadłużenie Grupy Azoty to 10 mld złotych

Po dwóch setach w Zawierciu była lekka konsternacja, nie tylko dlatego, że gospodarze, tak świetnie sobie radzący do tej pory w play-off, mieli na wielu polach spore problemy. Zadziwiało przede wszystkim to, że obrońcy tytułu nie błyszczeli – a wręcz przeciwnie – w kilku ważnych elementach statystycznych, a mimo to objęli prowadzenie 2:0.

Mistrz świata stawia na czarnego konia i trzy mecze w finale PlusLigi siatkarzy

Tomasz Fornal bardzo chciałby zagrać w igrzyskach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stało się tak, mimo że dwie strzelby mistrzów Polski, Jean Patry i Tomasz Fornal, miały wręcz słabe statystyki skuteczności ataku. Sytuację dla Jastrzębia ratowały świetne środki – Huber i Gladyr byli chwilami bezbłędni – dobra obrona oraz czarna robota wykonywana przez Rafała Szymurę. Ten ostatni wykazywał się wielkim sprytem w wielu akcjach, grał spokojnie, wyciągał trudne piłki, nabijał piłkę na blok, kończył, gdy trzeba, miał do tego znakomity serwis.

Kolega z reprezentacji chwali pracę Michała Winiarskiego. „Ze śmieszka stał się Panem Trenerem”

Aluron nie umiał wykorzystać słabszych momentów w grze rywali, w pierwszej fazie meczu miał kolosalne problemy z wykonaniem dobrej zagrywki i nie zaskoczył w ofensywie – długo brakowało mu zabójczej skuteczności nad siatką. Poziom gry po obu stronach był najwyżej średni, gra szarpana, oparta na ofiarnej defensywie, ale lepiej z kłopotów wychodzili goście, którzy zdominowali miejscowych blokiem – wygrywając w tej specjalności aż 14:4. Najlepiej punktującym graczem z Jastrzębia był Norbert Huber - 14 pkt. Nagroda MVP powędrowała do Jurija Gladyra (9 pkt, 100 proc. skuteczności w ataku, 4 bloki).

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Sponsor wychodzi z siatkarskiej Zaksy Kędzierzyn! Zadłużenie Grupy Azoty to 10 mld złotych

W tym roku mamy bardzo krótki finał, bo zostaną rozegrane tylko dwa lub trzy mecze. Gra się bowiem do dwóch zwycięstw. Sezon został okrojony w związku z przygotowaniami olimpijskimi kadry, stąd tak skrócona formuła. Pierwsze spotkanie o mistrzostwo miało miejsce w środę 24 kwietnia w Zawierciu o godz. 20.30, drugie i ewentualne trzecie starcie w odbędzie się w Jastrzębiu (27 o godz. 18.00 i ew. 28.04 o godz. 14.45).