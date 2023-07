Mistrz olimpijski o selekcjonerze siatkarzy: Tego zazdroszczę Grbiciowi

Polacy zmierzą się z Canarinhos w gdańskiej Ergo Arenie w czwartek 20 lipca o 20.00. Za kadencji trenera Nikoli Grbicia Biało-Czerwoni trzykrotnie grali przeciwko Brazylii i ani razu nie przegrali. Najpierw było 3:1 w fazie grupowej Ligi Narodów 2022, potem 3:2 w dramatycznym półfinale MŚ 2022 w Katowicach, a niedawno 3:1 ponownie w rundzie zasadniczej LN, już w tym roku. Brazylia nie jest już tą ekipą, która kiedyś rządziła w światowej siatkówce. Po raz ostatni w imprezie rangi mistrzowskiej (MŚ, IO) zdobyła złoto przed 7 laty – gdy wygrała igrzyska w Rio. Z mistrzostwa świata cieszyła się ostatnio w 2010 roku.

– Trzeba mieć respekt dla przeciwnika, ale jednocześnie być przekonanym, że jest się mocniejszym. Jeśli chodzi o Brazylijczyków, to ten zespół na pewno jest w fazie transformacji, pojawiają się nowe twarze, niemniej to zawsze klasowa ekipa – komentuje Bosek, który analizuje też wybory personalne Grbicia.

– Ważne, że trenerowi wyklarowało się już, kto ma grać, w kontekście zarówno kwalifikacji olimpijskich jak i samych igrzysk za rok. Są ci, którym najbardziej ufa – stwierdza były selekcjoner kadry. – Nie widzę większych niespodzianek w tym składzie, pojawili się najmocniejsi, jakich miał do dyspozycji. Trener ma gigantyczny wybór w kadrze. Mam nadzieję, że zawodnicy pozostający poza pierwszym składem zrozumieją, że taki był wybór szkoleniowca. Nie zawsze jest tak, że ten, który nie pojedzie, jest gorszy. To jest właśnie specyfika selekcji. Jednak Grbić ma wszystko, co chce, może dowolnie dobierać sobie drużynę do taktyki przyszykowanej na rywala. Ja mu tego bardzo zazdroszczę – dodaje Bosek.

Gracze Grbicia muszą być gotowi na wypełnianie różnych ról, bo Serb sam często powtarza, że to dla niego najważniejszy aspekt posiadana tak dużego wyboru personalnego. Pojawia się kwestia, czy gwiazdom w klubie, które w drużynie narodowej muszą być rezerwowymi, taka sytuacja zawsze będzie odpowiadać.

– Siatkarze są zawodowcami i jeśli siedzą akurat na ławce, to powinni to robić z poczuciem, że trener dokonuje wyborów w dobrej wierze – mówi Bosek. – Zresztą u Grbicia zdarzało się wielokrotnie, że kończyła inna szóstka niż zaczynała. Jeśli tkwisz w sporcie zespołowym, to powinieneś bez problemów zaakceptować, że jeśli w danym momencie nie grasz, to zawsze jest szansa, że będziesz potrzebny innego dnia, z innym rywalem.