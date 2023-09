Mistrzostwa Europy siatkarzy PREMIE Nagrody pieniężne Ile polscy siatkarze zarobili w ME?

Polscy siatkarze po zwycięstwie 3:1 nad Słowenią powalczą dzisiaj w finale mistrzostw Europy, a ich rywalem będą Włosi. Zespół Nikoli Grbicia walczy w Rzymie nie tylko o złoto, ale również o duże pieniądze. Do podziału jest milion euro. Ta kwota zostanie podzielona pomiędzy cztery najlpsze ekipy ME - Polskę, Włochy, Francję i Słowenię. Zobacz, ile zarobili polscy siatkarze w ME.

ME siatkarzy PREMIE Ile zarobili polscy siatkarze w mistrzostwach Europy?

Mistrzowie Europy zgarną 500 tysięcy euro, a wicemistrzowie - 250 tys. euro. Trzeciej drużynie ME siatkarzy przypadnie 150 tys. euro, a czwarty zespół będzie musiał zadowolić się kwotą 100 tys. euro. Za triumf Lidze Narodów drużyna Nikoli Grbicia otrzymała milion dolarów. Teraz zatem polscy siatkarze mogą zarobić dużo mniejsze pieniądze. To oczywiście kwoty do podziału. Polscy siatkarze czekali na grę w finale ME 14 lat. W 2009 w Izmirze triumfowała ekipa prowadzona przez Argentyńczyka Daniela Catellaniego, co wtedy uznano za wielką niespodziankę. Z tamtego składu pozostał w kadrze jedynie Bartosz Kurek. Jego jednak w finale w Rzymie nie zobaczymy. Po odnowieniu się urazu biodra nasz atakujący zakończył udział w mistrzostwach.

Pula nagród mistrzostw Europy siatkarzy 2023:

1. miejsce – 500 tys. euro

2. miejsce – 250 tys. euro

3. miejsce – 150 tys. euro

4. miejsce – 100 tys. euro

Dnia nie moglibyśmy zacząć inaczej ❗️ dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski mężczyzn zagra o złoty medal Mistrzostw Europy 💪 Finał #EuroVolleyM 🔥🔥🔥 Włochy-Polska ➡️zaczynamy o 2️⃣1️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/rPi9Pi3RJY— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 16, 2023