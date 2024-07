Mowę odbiera, gdy dowie się tego o Wilfredo Leonie. Niepojęte jak on to w ogóle zrobił

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszym czasie czymś naturalnym. Jednak wszyscy, którzy kiedykolwiek wzięli się za naukę innego niż ojczysty dialektu, wiedzą jak trudny jest to kawałek chleba. Większość naszego społeczeństwa posługuje się oprócz polskiego w mniejszym lub większym stopniu angielskim. Jednak kolejne narzecze dla masy jest już niepojęte do ogarnięcia. Tym bardziej musi więc budzić podziw i uznanie to, czego na tym właśnie gruncie dokonał Wilfredo Leon. Siatkarz jest żywym dowodem na to, że sportowcy wcale nie muszą ograniczać się wyłącznie do zadań na parkiecie. Płynnie mówi on bowiem w trzech językach, ale to jeszcze nie wszystko. Jest w stanie porozumieć się w mniejszym lub większym zakresie w trzech kolejnych!

Nikola Grbić: Dobrze wiem, co dzieje się w głowach chłopaków

Czy Wilfredo Leon mówi po polsku?

Wilfredo Leon pochodzi z Kuby i siłą rzeczy jego najmocniejszą stroną jest język hiszpański. Nie oznacza to jednak, że jego umysł nie jest w stanie ogarnąć nawet najbardziej skomplikowanych obcych dialektów. Dowodem na to jest fakt, że siatkarz świetnie porozumiewa się po polsku. Ma żonę pochodzącą z nowej ojczyzny, która na pewno bardzo mu pomagała na początku. Jednak teraz Leon jest w języku polskim zupełnie samodzielny. Na tyle, że swobodnie rozmawia, żartuje czy udziela wywiadów. Wykonał ogromną pracę, która dla wielu obcokrajowców jest wręcz czymś niewyobrażalnym. Nie bez powodu nasza mowa ojczysta uchodzi za jedną z najtrudniejszych w nauce na świecie.

Aleksander Śliwka: Brazylijczycy będą z nami walczyć do ostatniej kropli krwi

W jakich językach mówi Wilfredo Leon?

Jakby tego było mało, to do polskiego i hiszpańskiego trzeba dorzucić jeszcze angielski. Wilfredo Leon doskonale wie, że mowa szekspirowska jest najbardziej międzynarodowa i posługiwanie się nią otwiera wiele furtek i możliwości. To wciąż nie wszystko. W niektórych rozmowach z dziennikarzami czy choćby w specjalnym formularzu na stronie igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 padło, że Leon potrafi również w jakimś stopniu porozmawiać po włosku i rosyjsku (w tych krajach również występował w trakcie kariery). Wspomniał również o tym, że może zrozumieć mowę... portugalską. Istny poliglota!

Języki Wilfredo Leona: