Na jaw wyszło, co robi Bartosz Kurek z żoną przed Igrzyskami Olimpijskimi. Nie mogli ukryć uśmiechu, zdjęcie obiegło internet

Anna Kurek postanowiła pokazać, jak relaksuje się z mężem przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Już niebawem małżonek dawnej siatkarki i kapitan "Biało-Czerwonych" wyjedzie do stolicy Francji, gdzie zagra w turnieju olimpijskim i wraz z kolegami powalczy o medal olimpijski. Nim jednak do tego dojdzie, gracz spędza wspaniałe chwile ze swoją miłością, a ich uśmiechnięte zdjęcia ozdabiają media społecznościowe. To trzreba zobaczyć na własne oczy!

Anna Kurek odpoczywa wraz z mężem. Tak bawią się przed Igrzyskami Olimpijskimi

Dla małżeństwa Kurków ostatnie tygodnie były bardzo wymagające. Bartosz Kurek ledwo co wrócił do Polski po grze w Japonii, a już zaraz będzie musiał pakować walizkę, aby wyjechać do Francji i w Paryżu walczyć o medal Igrzysk Olimpijskich. Graczowi do wyjazdu zostało jednak kilka dni, więc chce je spędzić wraz ze swoją małżonką - Anną. Okazuje się, że małżeństwo zaszyło się w Krakowie, gdzie razem sobie odpoczywa i dobrze się bawi. Małżonka kapitana reprezentacji Polski pochwaliła się, że umilają sobie czas jeżdząc na hulajnogach elektrycznych.

- Śmigamy sobie po Krakowie - napisała Anna Kurek nie mogąc powstrzymać uśmiechu.