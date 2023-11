Nadciąga rewolucja w polskiej siatkówce. Sebastian Świderski ze stanowczą wypowiedzią. To już nie są przelewki

Zawodnicy powołani przez Nikolę Grbicia na mecze Ligi Narodów, mistrzostw Europy i kwalifikacje do igrzysk olimpijskich nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Tylko między Ligą Narodów i turniejem Starego Kontynentu mieli chwilę dla siebie, ale biorąc pod uwagę trudy całego sezonu, nie był to długi okres. Niestety coraz częściej potwierdza się, że zbyt duża liczba meczów przekłada się negatywnie na zdrowie zawodników. W ostatnim czasie kontuzji jest bez liku. Niewykluczone, że ta sytuacja doprowadzi do poważnych zmian.

Sebastian Świderski uderzył pięścią w stół! Prezes PZPS nie zamierza tego odpuścić, to ma mocno pomóc kadrowiczom

Świderski zdecydowanie o potrzebie zmian

Siatkarze niejednokrotnie mówili głośno o potrzebie zmian kalendarza siatkarskiego. Również tego związanego z PlusLigą. Na apele zawodników ponownie zareagował Sebastian Świderski, prezes PZPS. - Moje zdanie jest jasne i powtarzam je od dawna. 16 drużyn, to jest fajnie, jeśli ma się czas na rozegranie całego sezonu. W tym momencie nie mamy czasu. Nie mamy możliwości na rozegranie tego, więc redukcja według mnie jest jak najbardziej wskazana - powiedział były siatkarz w rozmowie z Telewizją Kędzierzyn-Koźle.

Piękna polska siatkarka na wielkiej imprezie. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, jak Maria Stenzel spędziła niedzielny wieczór

Rewolucja w polskiej siatkówce? Świderski ze zdecydowaną reakcją

- Do 12 drużyn wydaje mi się zbyt drastyczne. Pamiętajmy, że redukcja w PlusLidze schodzi też niżej, pierwsza liga, drugie ligi. Trzeba będzie zrobić później jakąś reformę, tego, co się dzieje na dole, a to nie jest takie proste. Ponieważ każdy chce grać na najwyższym poziomie i chce grać i w najwyższej lidze. To musi być zrobione z głową - ocenił sternik polskiej siatkówki.